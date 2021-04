Caitlyn Jenner, 71, är mest känd från Realityserien Keeping Up with the Kardashians, där hon medverkat i över 10 år. Hon var tidigare gift med Kris Jenner, 65, och tillsammans har de barnen Kendall, 25, och Kylie, 23. Hon är även känd som OS-guldmedaljör.

Men nu vill Caitlyn satsa på en karriär inom politiken. På Instagram meddelar stjärnan att hon kommer att ställa upp i guvernörsvalet i Kalifornien.

”Jag är med! Kalifornien är värd att kämpa för”, skriver hon på Instagram.

Röstade på Trump

Caitlyn har sedan lång tid tillbaka varit republikan och röstade på Donald Trump i presidentvalet 2016. Dock inte 2020, då hon inte höll med om hans åsikter kring transfrågor. Men nu vill Caitlyn alltså ta tag i politiken med egna händer.

”Kalifornien har varit mitt hem i nästan 50 år. Jag kom hit för att jag visste att vem som helst, oavsett bakgrund och liv, kunde förvandla sina drömmar till verklighet, skriver hon på Instagram och fortsätter:

”Men under det senaste decenniet har vi sett den gyllene statens glimmer minska av enpartistyrning som prioriterar politik framför utveckling och specialintressen framför människor. Sacramento behöver en ärlig ledare med en tydlig vision.”



Kritiseras av följarna

Snabbt efter att Caitlyn la upp Instagram-inlägget där hon bekräftar de politiska framtidsplanerna så började kommentarer från följare rulla in. Många är skeptiska och kritiska till att hon ska engagera sig politiskt och pekar på att hon inte har erfarenhet inom området.

"Snälla lämna politik till politiker. Vi såg vad som hände med den orangea mannen. Vi behöver inte fler kändisar som försöker regera", skriver en följare.

Följaren syftar på den tidigare presidenten Donald Trump, som tidigare var känd som realitystjärna.

"Har du pratat med Kanye?"

Caitlyn är inte den enda från Kardashian-släkten som har engagerat sig politiskt. Under 2020 gick nämligen Kim Kardashians man, som hon nu håller på att skilja sig ifrån, Kanye West ut med att han planerade att kandidera i USA:s nästa presidentval.

Detta är något som flera av Caitlyns följare tar upp i kommentarsfältet.

Såhär lyder några av kommentarerna:

"En till Kardashian i politiken. Först Kanye och nu Caitlyn"

"Har du pratat med Kanye?"