Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur tittarfavoriten Carola Häggkvist, 54, under gårdagen beslutade sig för att lämna succéprogrammet Let's dance på grund av hälsoskäl.

Enligt egen utsago har Carolas kropp och skäl "ropat på återhämtning" – och efter en liten titt på schlagerstjärnans ekonomi blir det minst sagt tydligt att hon arbetar hårt!

Hur mycket pengar tjänar Carola?

Carola Häggkvist tillsammans med den tidigare danspartnern Tobias Karlsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ja, under 2019 tjänade Carola ihop 480 900 kronor, vilket gav henne en bekväm månadslön på omkring 40 000 kronor! Med det sagt finns det definitivt mer pengar att ta av.



Driver bolag som omsätter mångmiljonbelopp

Det visar sig nämligen att 54-åringen är en riktig fena på företagande. I bolaget "Carola Musikproduktion AB", där Carola sitter som vd, omsattes otroliga 7 069 000 kronor under förra året.

Vinsten landade på 2 172 000 kronor och bolagets tillgångar uppmättes till fantastiska 7 284 000 kronor!

Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Även i bolaget "In Your Dreams Unlimited AB", där Carola sitter som ensam styrelseledamot, rasslar pengarna in. Under 2020 hade man en omsättning på 8 075 000 kronor och en vinst på 1 877 000 kronor.



Tillgångarna? De beräknades uppgå till 4 880 000 kronor!