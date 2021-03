Kristina "Keyyo" Petrushina, 24, är en av deltagarna i årets upplaga av Let's Dance. Det unga stjärnskottets ansikte kanske känns bekant? Ja, det beror nog på att hon synts i en hel rad tv-program genom åren – däribland Bäst i test, Talang och hennes alldeles egna SVT-serie Keyyo med Rheborg i Ryssland.

Men hur går det på pengafronten då? Vi kan säga såhär: 24-åringens hårda arbete har verkligen lönat sig och hon tycks ha en privatekonomi som många av hennes jämnåriga bara kan drömma om!

En årslön på nära en halv miljon kronor

Kristina Petrushina som efter sin framgångstid på Youtube går under smeknamnet "Keyyo". Foto: Jonas Ekströmer/TT

Bara under 2019 drog Kristina in en årsinkomst som landade närmare en halv miljon kronor. Mer specifikt var det 484 400 kronor som trillade in på kontot! Det gav henne en månadslön på omkring 40 400 kronor. Inte illa alls för någon som inte ens fyllt 25 än, eller hur?



Den jämnåriga influencern Alice Stenlöf, som dansade med Kristinas nuvarande danspartner Hugo Gutsfasson, tjänade dock snäppet mer under 2019! Läs mer om vad Alice årslön här.

Eget bolag – med miljonomsättning

Kristina när hon programledde Barncancergalan tidigare i år. Foto: Christine Olsson/TT

För Kristinas bolag "Kristina Petrushina AB" går det inte heller dåligt! Under 2020 hade bolaget, som har tillgångar på 1 808 000 kronor, en omsättning på otroliga 1 428 000 kronor och vinsten landade på 437 000 kronor. Imponerande!



