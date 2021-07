I “Äntligen helg” blir du guidad genom kända personers härligaste helgrutiner. Vad äter de helst en fredagskväll, vilken serie är deras absolut favorit och hur laddar de upp inför en ny vecka? Det har vi svar på!

Ända sedan Josephine Qvist, 28, gjorde Ex on the beach-debut i den första programsäsongen 2015 har hon varit älskad av de svenska tv-tittarna.

Nu kan vi följa hennes härliga liv och djupaste tankar på Youtube, Instagram och i podden "Sweet but psycho", som hon driver tillsammans med Elin Skog, 24.

När hon tar helg står crossfit, hämtmat och rödvin på schemat. Här är Jossans drömhelg!

Det är fredag och du stänger igen datorn efter en lång arbetsvecka. Vilken låt sätter du på?



Vad som helst med Viktor Leksell. Jag älskar låten "Det tystnar i luren".

Hur ser din ultimata fredagskväll ut? Vad äter/dricker du helst till middag?

Jag beställer gärna takeout! Jag tar en god tryffelpasta om det finns. Till det dricker jag Cola zero eller rödvin, ett av mina favoritmärken är "Black Stallion".



Det är lördag och dags för helgfrukost. Vad får under inga omständigheter saknas?

Riskakor, avokado och tomat!



Du städar av matbordet och gör dig i ordning för lördagen. Vad hittar du på?



Lördagar består oftast av jobb, och när jag orkar tar jag en powerwalk med min hund Bailey. På kvällen dricker jag rödvin med mina vänner.



Det är söndag och helkväll i soffan. Vad tittar du på?

Desperate housewives!



Vad snacksar du på?

Grillchips, gurka, morötter och Holiday-dipp – det är ett hett tips från mig!

Vad är ditt bästa recept för att ladda upp inför veckan som kommer?



Att gå upp tidigt, svepa en Nocco och åka och träna crossfitt.