Lisa Anckarman: "Jag är ständigt mobbad"

Lisa Anckarman, 31, är känd från sina stylingvideos på Youtube, idag är hon aktuell i en ny realityserie Lisa&Henrik, som hon har tillsammans med realitystjärnan och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27. Paret träffades efter att Lisa hade sett Henrik i "Ex on the beach" Norge. Idag är de förlovade och Nyheter24 frågar paret bland annat om nackdelarna med att vara influencer.

Lisa och Henrik Foto: Instagram @lisaanckarman

Influenceryrket ger mycket möjligheter och pengar

– Vi får väldigt mycket i vårt jobb, både möjligheter, pengar, saker, men vi är också ständigt mobbade, berättar Lisa och fortsätter.

– Vi är mobbade på vår arbetsplats.

Lisa berättar att det är något som man måste lära sig att leva med som influencer. Mobbningen är priset som man får betala. 31-åringen fortsätter att berätta om negativiteten på TikTok.

– Där vågar vi nästan inte sätta våran fot, berättar Lisa.

Hatet på TikTok är något som Lisa och Henrik har berättat om i en annan intervju. Här kan du läsa om det.

Lisa och Henrik Foto: Screenprint från intervjun med Nyheter24

Saker tas ur kontext

– För mig har det varit från början jätteviktigt att vara en bra förebild, berättar Lisa.

Influencern berättar att hon vill vara snäll på sociala medier, och inkludera människor som känner sig utanför. Lisa berättar att det är jobbigt när saker tas ur kontext och publiceras på plattformar som TikTok.

– Om man filmar sig själv flera timmar per dag i flera år, så kan saker och ting låta tokigt ibland, berättar Lisa och fortsätter.

– Allt jag gör kommer från godhet.

– Det är så viktigt för mig att uppfattas som snäll, för jag känner att jag är en snäll person, berättar 31-åringen.

Henrik förklarar att han pratar om det mesta på sina sociala medier och att han inte är lika försiktig som Lisa med vad han publicerar. Han berättar att det inte är så viktigt för han att alla ska gilla honom.

– Du är både man och kommer från "ful-reality", så du har väldigt högt i tak och ingen blir irriterad, säger Lisa till Henrik.

Lisa berättar att anledningen till varför hon behandlas annorlunda, grundas i att hon är "selfmade" och att hon är kvinna.

Se hela intervjun i spelaren ovan.