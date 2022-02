Antonija Mandirs dansvideo skapade sjuka reaktioner hos följarna

Antonija Mandir, 26, är en av många som dagligen bedöms av hundra tusentals människor på grund av sitt jobb som influenser.

Mandir har tidigare diskuterat fenomenet "att kommentera andras kroppar" och sagt att det än idag, år 2022 finns människor som obrydda väljer att kommentera om någon gått upp eller ned i vikt.

Antonija har också berättat att människor ofta frågar henne om hon är gravid. Detta om hon någon gång har en tight klänning eller som hon brukar uttrycka det "har svullen pasta-mage" – och nu har det hänt ännu en gång.

Hon hade tidigare i veckan publicerat en video där hon och pojkvännendansar. Redan innan videon publicerades så hade Antonija sagt till Oliver att hon kände sig svullen i magen samt hade ganska ont. Hon tvekade därför på att lägga upp videon då hon visste att gravid-kommentarerna skulle hagla.

Och mycket riktigt blev det så.

"Jag postade storyn ändå. Tog ca 2 minuter innan första kommentaren kom ”åh grattis vilken vecka är du i?”… Andra kommentaren ”är du gravid???” Det regnade in kommentarer om just detta och hur min mage putar. Någon skrev ”JAG VISSTE DET HAR SETT DET PÅ DINA ANDRA BILDER OCKSÅ!!” Bitch where????

Som grädden på moset fick jag frågan i telefon ”har du blivit lite tjock?” Den kommentaren satte sig i mitt huvud hela veckan. Att vara uppblåst suger, så jag ber er sluta fråga mig det och kommentera, jag är allt förutom gravid. JAG ÄTER MAT OKEJ?", skrev Antonija.



I kommentarsfältet stöttas hon nu av följare som också anser att människor måste sluta kommentera andras kroppar.