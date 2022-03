Skrällen: Josephine Qvist söker till nytt tv-program

Efter sin debut i Ex On the Beach 2015 var det nog många som aldrig trodde att de skulle få se influensern Josephine Qvist, 29, i reality-tv igen.

Men som en skänk från ovan valde hon ändå att delta i samma program igen år 2020 – två gånger inom loppet av ett år.

Att hon valde att ställa upp igen berodde till stor del på det (mest troligt) saftiga arvodet, och att poddkollegan och nära vännen Elin Woodie, 24, ville ha med Josephine på äventyren.

Foto: Kanal11/Ex On the Beach

Båda gångerna höll Josephine Qvist rätt så låg profil, och i efterhand har hon sagt sig vara klar med reality av den typen.



Josephine Qvist: "Gissa vad jag precis sökte till?"

Därför var det nog en hel drös följare som satte kvällskaffet i halsen under onsdagskvällen, när Josephine Qvist plötsligt droppade nyheten att hon sökt till ett nytt tv-program.

"När jag frågade vilket program ni ville se mig i var det 90% som skrev Farmen? Jag har aldrig sett Farmen men gissa vad jag precis sökte till??? FARMEN hahahahah!!!"

Trots sin stora följarskara och gedigna kameravana är hon dock rätt övertygad om att hon inte kommer med.

"Dock vet jag att jag inte kommer bli med då det som sagt är TV4 men man kan ju hoppas!!", skriver Josephine på Instagram.

Foto: Instagram/josephineqvist

Alla produktioner hon medverkat i tidigare har sänts på konkurrerande kanaler, vilket antagligen ligger till grund för hennes starka övertygelse.

Vad känner du – hade du velat se Josephine Qvist i Farmen 2023?