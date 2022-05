Nina Glimsell stegade in i våra liv 2018 under sin första säsong av Paradise Hotel. Hennes färgstarka framtoning samt romans med Marcelo Peña fängslade tittarna direkt och profilerna blev årets snackis den säsongen.

Men tittarna kunde inte få nog av Glimsell.

Hon har idag varit med i både Paradise Hotel och Ex on the beach där hon minst sagt skapat rubriker. Men efter sin senaste tv-medverkan valde hon att dra sig tillbaka från det offentliga livet.

Hon skaffade sig en pojkvän som hon än idag valt att hålla hemlig. Pojkvännen är några år yngre än Glimsell och någonting utav en sportkille.

För cirka ett år sedan förlovade sig paret – och inte långt efter berättade Nina att hon var gravid.

Nina Glimsell visar upp gravidlyckan

Den första maj välkomnade paret sin son som de kommer att döpa till Phoenix.



"Vår ”lilla” bebis kom igår 1 maj, stor bebis på 3940 gram och 53 centimeter. Aldrig känt sån kärlek för någon tidigare och ännu mer kär i min kille efter detta, sån supporter genom en tuff förlossning. Kommer berätta allt om min förlossningsupplevelse", skriver Nina.



Hon bli nu överöst av kärlek i kommentarsfältet.

Stort grattis!

Varför håller Nina Glimsell sin pojkvän hemlig?

Nina har valt att hålla sin relation hemlig. Detta på grund av hennes tidigare erfarenheter kring relationer i rampljuset.



– Det har varit otroligt skönt att hålla honom hemlig. Eller hemlig och hemlig jag har helt enkelt inte valt att visa upp honom så mycket. Någon gång kommer ni så klart att få veta, har hon skämtsamt sagt på sin Instagramstory.

Nina var tidigare tillsammans med Marcelo Peña och Dennis Mlivic.