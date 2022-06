Anton Ewald och Victoria Fajardo skiljer sig

Det var under torsdagen som den svenska artisten Anton Ewald, 28, bekräftade för Expressen att han och amerikanska frun Victoria Fajardo, 38, skiljer sig.

Detta berättade han i ett meddelande där han skrev att det hela var ett gemensamt beslut.

”I bland blir det inte som man tänkt sig och livet tar en till olika platser som gör att man glider isär. Vi är fortsatt goda vänner och jag önskar henne bara det bästa och jag vet att det är ömsesidigt”, skriver han till Expressen.



Så träffades Anton Ewald och Victoria Fajardo

Anton och hans fru Victoria Fajardo, 38, började prata via Instagram för cirka sex år sedan. I ett dm skrev hon "Can I keep you?" och hans romantiska svar på det meddelandet blev "Sure".

De gifte sig 2017, efter ett och ett halvt år tillsammans.

– Jag planerade inte att det skulle bli så, och det gjorde inte hon heller! Det bara blev! Vi var liksom som fastlimmade på varandra sedan dag ett egentligen, sa Anton då till Hänt.

De senaste åren har de periodvis bott i Los Angeles och Miami. Där har Anton försörjt sig både som musiker och modell.



Victoria Fajardos oblyga Instagram

På Victorias Instagram har det under de senaste månaderna postats en del oblyga inlägg där Anton lyst med sin frånvaro. Hon filmar bland annat flitigt från sina fartfyllda utekvällar där det dansas, twerkas och dricks drinkar.