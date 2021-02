Vem är Anton Ewald??

Anton Ewald, 27 är en svensk artist, koreograf och dansare. Han uppträdde i Melodifestivalen 2013 med låten "Begging" som han hamnade på fjärde plats i finalen med. Han gick på kungliga balettskolan till 2012.

Han upptäcktes när han var 14 och fick då vara med i gruppen "Bounce". Det var ett danskompani som upplöstes år 2010.

Han var också med i Melodifestivalen 2014 med låten "Natural" som han gick direkt till final med.

1. Drogerna i studion

Under 2015 i februari månad åkte Anton Ewald fast för narkotikabrott. En kväll i studion tog han kokain och rökte marijuana. Det fick han dagsböter för.

– Jag var dum nog att tänka att ‘det här har jag aldrig testat. Idag är den dagen’. Så kom polisen. Men det blev ett wake-up-call för mig. Att ‘okej, nu mår jag inte bra i mig själv, nu håller jag på med något som är destruktivt’, säger Anton till Aftonbladet.

Detta är något han i efterhand ångrar och hade mycket ångest över. Han har också gjort det tydligt att det är något han helt tar avstånd från idag. Och efter den händelsen har han donerat pengar till en organisation som arbetar mot att förebygga droganvändande hos unga.

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / TT

2. Meddelandet som ledde till ett bröllop

Anton och hans fru Victoria Fajardo, 37 träffades på ett modernt sätt, nämligen via Instagram för fem år sedan. På den sociala-medie plattformen skrev hon "Can I keep you?" och hans romantiska svar på det meddelandet blev "Sure".

De gifte sig 2017, efter ett och ett halvt år tillsammans.

– Jag planerade inte att det skulle bli så, och det gjorde inte hon heller! Det bara blev! Vi var liksom som fastlimmade på varandra sedan dag ett egentligen, säger Anton till Hänt.

3. Namnbytet

När Anton började satsa på sin musik i USA 2016 så fungerade inte hans hela namn. Han kom fram tillsammans med skivbolagen att de skippar Ewald och kör bara på Anton. Eftersom ingen i USA skulle kunna uttala hans efternamn.

– Det är fortfarande samma Anton. Men det är en nystart, sa han till Aftonbladet angående kapningen av efternamnet.

Foto: Fredrik Persson / TT

Läs mer:

Melodifestivalen 2021 – Allt du behöver veta

Han blir vinnaren av Melodifestivalen 2021 – enligt oddsen

Eric Saades mellobidrag – kärlekshyllning till flickvännen