Katrin Zytomierskas bild med Armand Duplantis skapar kaos på Instagram

Katrin Zytomierska har under de senaste veckorna blivit en riktigt het potatis på Instagram. Under helgens bravader under Festivalen Lollapalooza Stockholm gav hon sig ut på content -jakt igen

Det var för drygt två veckor sedan som Katrin Zytomierska, 44, hamnade på löpsedlar över hela världen efter att, ute på en klubb, bett fotbollsspelaren Gerard Piqué, 35, spela in en hälsning åt hennes fotbollstokige son Ringo. Piqué hade precis varit i ropet efter att han och artisten Shakira gått ut med att de skiljer sig. Katrin tar inte ett nej. Bildkälla: Stella Pictures Piqué, som under kvällen hängde med en mystisk blondin, hade kort och gott svarat nej. Vilket fått Katrin att se rött. Hon publicerade en rad stories på sin Instagram där hon sågade fotbollsspelaren vid fotknölarna. Dagen efter hörde sajter och nyhetstidningar från hela världen av sig. Mer om det kan du läsa här. På sociala medier skämtade både följare och vänner till Katrin om händelsen och hon själv tycktes ta det hela med en nypa salt. Men nu är följarna på g igen. Katrin Zytomierska tog bild med Duplantis I helgen vallfärdade svenskarna till festivalen Lollapalooza som gick av stapeln på Gärdet i Stockholm. Artister som Imagine Dragons, Post Malone, Måneskin och Veronica Maggio uppträdde och som tur var frälstes festivalhelgen av en stor sol på väderkartan.

Någon som som strosade omkring på den kändistäta festivalen var Katrin Zytomierska. Och som vi alla vet så är det svårt att ändra ränderna på en tiger. Katrin fick nämligen syn på ingen mindre än stavhopparen Armand Duplantus. Och om ni känner katten rätt så förstår ni kanske vad hon då direkt kände för: Nämligen en bild. Skillnaden denna gång var att Duplantis, som den artige påg han är, gick med på det hela. Visa det här inlägget på Instagram Och följarna, dom var inte direkt sena med att börja kasta med skämten. "Duplantis kan man lita på". Bildkälla: Instagram Katrin har själv gått in och svarat på kommentarerna och tycker att reaktionerna varit väldigt roliga. Kul!