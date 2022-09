Bianca Ingrosso i chock efter att ha mottagit kusligt kort från influencer – det här stod det

Bianca Ingrosso fortsätter minsann på sitt 2.0-tåg.



Under sommaren gick hon ut med att hon och pojkvännen Phillipe Cohen gått skilda vägar men sa även i samma veva att uppbrottet inte fått henne att sitta hemma och hänga läpp – utan snarare tvärtom.

– Det var länge sedan jag kände mig så levande och glad, berättade hon för sina följare.

Bianca har spenderat sensommaren med att dona i sin nya lägenhet, återgå till sina rutiner med CAIA-arbetet, inspelningar och fotograferingar. Hon har även införskaffat sig nya rutiner i form av löpning och träning med en kändis-PT.

Någon som reagerat på "den nya Bianca" är vännen Rosanna Charles som kommenterade det hela i sin podd "Två meter dumheter".

Rosanna Charles och Bianca Ingrosso är goda vänner. Bildkälla: Stella Pictures

– Alltså jag älskar singel-Bianca, nya Bianca Ingrosso är allt, sa Rosanna.

– Hon har levlat upp, fyllde poddkollegan Emilio Araya i.

– Hon har blivit så sexig. Hon har alltid varit sexig, men hon har blivit så fucking sexig. Det är en ny person som har klivit ur skalet.

Bianca Ingrosso: "Sjukaste som hänt"

Bianca är bekant med influencern och entreprenören Jannike "Bisse" Nordström som alltid varit öppen med att hon är väldigt medial och spirituell.

I en ny vlogg berättar Bianca att Bisse kontaktat henne för att "hon måste ge en sak till henne och hade någonting att berätta".

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Youtube

– Jag har gått till ett medium nu som förändrat mig. Och alltså man behöver inte tro på detta, men jag gör det. Hon säger massor av sjuka saker, trycker på olika punkter i kroppen och tror ni inte att hon säger Bisses namn? Hon ba 'Jag får upp namnet Bisse, du behöver träffa henne för hon har någonting att berätta. Och framförallt någonting att ge dig', berättar Bianca.



Och mycket riktigt träffades Bianca och Bisse. Bianca fick då en kortlek med olika sanningskort. Varav det första kortet hon tog upp gav henne "gåshud och kalla kårar".

– Bara jag tar i kortleken så strålar det energi rakt ut i kroppen, det sjukaste jag känt. Och senaste veckorna.... jag har känt mig så fucking redo. Jag känner igen mig själv. Jag är tillbaka. Jag är Bibz 2.0. Jag är orädd, jag är nyfiken. Som att jag varit i en dimma och nu har den skingrats. Och vet ni vad som tår på kortet?

– Det står "You are ready". Och det är inte det sjukaste med detta. Varje dag har jag nämligen dragit ett kort ur leken. Och det har blivit samma kort varje gång. "You are ready". Nej jag vet inte ens vad jag ska säga, jag är förväntansfull på vad som komma skall, avslutar Bianca.

Spännande!