Skrämmande reaktioner på Jon och Jannis skilsmässovideo: "En iskall bitch"

Jon Olsson och Janni Delér träffades på en middag för 11 år sedan. De träffades på en middag i Stockholm, där paret hamnade bredvid varandra. Jon hade redan från börjat bestämt att han skulle sitta bredvid Janni, något som hon inte visste om

På midsommarafton år 2018 så gifte sig paret i Marbella och under årens gång har de hunnit med att flytta land och rike runt samt skaffat barnen Leon och Leia.

Men för ett par veckor sedan slog nyheten ned som en bomb – paret skiljer sig.

På sociala medier har Jon och Janni dementerat alla misstankar som säger att det skulle handla om att det ska ha handlat om ovänskap, otrohet eller annat.

– Vi är fortfarande goda vänner och kommer alltid att älska varandra, uttrycker de båda.

Profilerna valde även under veckan att släppa en vlogg där de vidare går in på varför de valt att gå skilda vägar.

– Det är ett ömsesidigt beslut och inget har hänt, men många tror att något har hänt, för att annars bryter man inte upp när barnen är så här små. Men vi har verkligen försökt så länge. Men det är inget drama och det är ingen som har gjort något fel, säger Janni.

– Vi insåg att vi är olika på ett sätt som gjorde att vi inte kunde få det att fungera, säger Jon i videon.



– Det är lika bra att vi tar upp det här för att slippa spekulationer, inställer Janni.



Videon har i skrivande stund över 350 000 views och omkring 3500 kommentarer från Jons prenumeranter.

Och majoriteten av kommentarerna – de är positivt riktade till Jon. Och not so much för Jannis del.

"Man kan verkligen se i Jons ögon hur ledsen han är"

"Det här är vad man får för att vara den snälla killen"

"Vi finns här för dig Jon"

"Efter allt han gjort för henne"

"Jon, du förtjänar en tjej som älskar dig för den du är"

"Det känns som att man kan läsa mellan raderna. Vi finns här för dig Jon"

"Synd att Jon blir avbruten hela tiden. Men ja, en förlust för båda. All kärlek"

"Jon du förtjänar bättre ändå"

"Jons blick. Man ser att han inte alls delar Jannis syn på det hela"

"När hennes utseende försvinner är det ändå inget att ha"

På sin Instagram har Janni nu valt att svara på reaktionerna.

Jannis känslomässiga inlägg. Bildkälla: jannideler/Instagram

"Många kommer säkert tro att jag skriver detta bara för att få sympati men det är inte vad jag är ute efter. Jag vill bara att ni ska veta att man kan kämpa i tysthet utan att visa det. Så har ni ingenting trevligt att säga – säg ingenting alls. Skriv ned det på en lapp och kasta den i papperskorgen och du verkligen behöver få orden ur ditt system. Jag lovar – livet blir bättre så".

Vi står med dig Janni!