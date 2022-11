Oliver Hunt skulle hylla sin pappa med tatuering – råkade tatuera in fel text

Livet rullar minst sagt på för Olivet Hunt.

Hunt som blev känd via Temptation Island 2017 fortsatte livet i strålkastarljuset via sin relation med Antonija Mandir som samma år syntes i Ex on the beach.

Antonija och Oliver valde till en början att hålla sin relation hemlig men slutligen kunde följarna på Instagram luska ut att paret var tillsammans då de skymtades på samma ställen, ätandes från samma porslin och så vidare.

Antonija och Oliver var tidigare tillsammans. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

Men trots att paret under sin relation publicerade en drös videos och inlägg där de detaljerat beskrev sin kärlek till varandra så kom dagen då Antonija gjorde slut med Oliver för att istället fokusera på sig själv.

Olivet i sin tur inväntade nästa tv-tillfälle som slutligen kom och rykten säger att han nyligen varit och spelat in ett dejtingprogram. Detta medan Antonijas jobb-segertåg tuffar på i vanlig ordning.

Oliver Hunts hyllningstatuering gick snett

Nyligen var det farsdag och under söndagen fylldes sociala medier av hyllande ord och bilder till folks fäder. Oliver Hunt valde dagen i ära att gå och tatuera in sin pappas födelsedatum på armen.

Det enda var att datumet – det var fel.

Oliver fick ändra sin tatuering. mrolivethunt/Instagram

Oliver tatuerade nämligen in år "1961". Han skickade sedan ett meddelande till sin far som svarade att han föddes 1962.

"Bra att du frågade innan", skrev pappan ironiskt.

