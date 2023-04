Evelyn Moks ålder – hur gammal är hon?

Evelyn Mok föddes den 29 november 1987, vilket innebär att hon fyller 36 år under vintern 2023.

Evelyn Moks längd – hur lång är hon?

Är du nyfiken på Evelyn Moks längd? Då kan vi meddela att hon, enligt IMDb, är 173 centimeter lång.

Evelyn Moks familj – var växte hon upp?

Evelyn Mok växte upp i Hammarkullen i Göteborg tillsammans med sina föräldrar. Moks pappa kommer, ursprungligen från Hongkong, medan hennes mamma är kinesisk-indisk, enligt Kahlo.

Varför började Evelyn Mok med stand up?

Evelyn Mok har tidigare berättat för P4 Göteborg att hon, genom att vara på scen och göra stand up, får utlopp för sådan hon "inte vågar säga privat".

I en intervju med The Beat berättar hon mer om hur det kommer sig att hon började med stand up och varför hon blev komiker:

– Jag valde komedi för jag kände att jag hade någonting att säga, samtidigt som jag är för feg för att folk ska ta mig seriöst. Jag ville som barn ha mer uppmärksamhet från mina föräldrar eftersom de likt andra invandrarfamiljer jobbade konstant, så det enda sättet jag trodde att jag kunde få uppmärksamhet på var att ta mig upp på scen.

Vilka filmer och tv-serier har Evelyn Mok varit med i?

Evelyn Mok har varit med i flera tv-serier: Extraordinary (2023), Chivalry (2022) och "The Wheel of Time" (2021) för att nämna några.

I filmväg har Mok medverkat i bland annat "Mr. Happy Ending" (2023) och "We Are Not Alone" (2022). Dessutom syntes Mok i "Spider-Man: Far From Home" (2019) i rollen som en reporter.

"Kan ni se mitt stora dumma ansikte i folkmassan? Jag har en replik i denna (film, reds anm.) som jag vrålar åt en väldigt söt och väldigt förvirrad Peter Parker. Om ni blinkar kommer ni missa det, så håll ögonen öppna när ni ser den i juli!", skrev hon i ett inlägg på Instagram inför filmens premiär.

Var Evelyn Mok med i Bäst i test?

Under våren 2023 var Evelyn Mok med som gäst i SVT:s Bäst i test.

Den fasta panelen bestod då av artisten Marko "Markoolio" Lehtosalo, radioprofilen Linnea Wikblad, tv-profilen Nikki Amini och komikern Henrik Nyblom.

Vad hette Evelyn Moks podcast med Nigel Ng?

Mellan 2019 och 2021 drev Evelyn Mok podcasten "Rice to Meet You" tillsammans med komikerkollegan Nigel Ng som är mest känd för internetpersonan "Uncle Roger" – en karaktär som som Mok kom på, enligt Variety.

Bor Evelyn Mok i London?

Evelyn Mok har under flera års tid bott i London. Huruvida komikern fortsatt bor kvar i den brittiska huvudstaden är oklart.

– I London är publiken så humorvan. Det är skillnad när man kommer ut i landet. Då är det ofta stereotypen av fulla britter. Vissa gånger är det nästan som att sitta barnvakt. De häcklar och förstör, har Mok tidigare sagt om stand up-scenen i Storbritannien, i en intervju med GP år 2018.

Vad heter Evelyn Mok på Instagram?

Du hittar Evelyn Mok under namnet @evelynmok på Instagram.