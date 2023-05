Paow ska göra en stor operation som INGEN trodde att hon skulle göra

Paulina "Paow" Danielsson, 29, är en av landets största dokusåpaprofiler. Hon har varit med i otaliga säsonger av Paradise Hotel (varav en säsong hon vann), Ex on the beach, Temptation Island, Lyxfällan och dök även upp snabbt i bonde söker fru då hon skickade brev till hästbonden Pontus.

Men de senaste åren har Paulina försvunnit från tv-världen och har istället befunnit sig på resande fot. Hon har dock lyckats skapa rubriker ändå med hjälp av sitt dejtingliv samt alla sina operationer.

Paow har varit öppen med att hon gjort en rad olika ingrepp, bland annat inlägg i rumpan, BBL, brösten två gånger, näsan, fox eye, trådlyft, tänderna samt underlivet.





I veckan gästade hon poddendär hon bland annat berättade att operationen hon är mest nöjd över är tänderna och den hon skulle kunna skippat var underlivet.

– Jag är inte missnöjd med underlivet men så där i efterhand så hade man ju typ inte behövt göra den operationen, berättar hon.

– Tänderna är dock det bästa jag gjort. Har alltid haft sånna komplex tidigare. Och ja om jag behöver byta ut dem om typ 15 år så gör jag det. Då får jag se till att ha nog med pengar på kontot för att göra det.

Paow berättar om operationen

I avsnittet frågar poddvärdarna huruvida Paow är rädd för att någonting ska hända under en operation när hon gjort så pass många.



– Nej, jag är inte det. Det har ju gått bra hittills så nej jag känner inte så, sa hon då.

Och Paow är inte klar. Hon har nämligen en ny operation i gärningen.

– Jag ska ta ut mina bröst.

– Göra större mindre?

– Mindre, berättar hon.

Så inom en snar framtid ligger Paowsan på operationsbordet igen. Men denna gången för mindre bröst och inte större.