Bianca Ingrosso var arg på Oliver Hunt – det sa hon till honom när de träffades

Livet rullar minst sagt på för Oliver Hunt.

Hunt som blev känd via Temptation Island 2017 fortsatte livet i strålkastarljuset via sin relation med Antonija Mandir som samma år syntes i Ex on the beach.

Antonija och Oliver valde till en början att hålla sin relation hemlig men slutligen kunde följarna på Instagram luska ut att paret var tillsammans då de skymtades på samma ställen, ätandes från samma porslin och så vidare.

Antonija och Oliver var tidigare tillsammans. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

Men trots att paret under sin relation publicerade en drös videos och inlägg där de detaljerat beskrev sin kärlek till varandra så kom dagen då Antonija gjorde slut med Oliver för att istället fokusera på sig själv.

Oliver i sin tur inväntade nästa tv-tillfälle som slutligen kom i form av True Love Sverige 2023. Under sommarstarten nu kommer tittarna att få se honom dejta en rad andra singlar i hopp om att hitta sin nästa stora kärlek.

Oliver Hunt fick en känga av Bianca Ingrosso

I Olivers säsong av Temptation Island träffades han ingen mindre än Denise Desmond och paret blev väldigt kära. Problemet var bara det att han fortfarande var tillsammans med sin dåvarande flickvän Kristina som också var med i programmet.



När Oliver gjorde slut satt han och Kristina vid en bondfire då Oliver förklarade att han träffat en annan.

Någon som reagerade starkt på det var Bianca.

Bianca Ingrosso kommenterade på Olivers Instagram. Bildkälla: Instagram

"Jag har träffat en annan". Bildkälla: discovery+

"Att du inte ens kunde be Kristina om ursäkt vid bondfiren..... hoppas du gjorde det i efterhand", skrev Bianca i kommentarsfältet.

Och det är faktikst så att profilerna sprungit på varandra ute efter det hela. Detta berättade Oliver i en intervju med Hänt.

– Jag kan ha Biancas DM någon tid tillbaka, kanske, inledde han.

Han berättade sedan om deras möte.

– Vi sprang på varandra en snabbis på Spy Bar. Vi gick förbi varandra och hon kom fram och sa ”hej hur mår du?” och sedan gick hon.

Kort och gott!