Sonens svar på Charlotte Perrellis fråga om Lotta på Liseberg: "Över min döda kropp"

Charlotte Perrellis ålder – hur gammal är hon?

Charlotte Perrelli är född den 7 oktober 1974, vilket innebär att hon fyller 49 år under hösten 2023.

Charlotte Perrellis längd – hur lång är hon?

Charlotte Perrelli är, enligt Hänt, 167 centimeter lång.

När vann Charlotte Perrelli Eurovision Song Contest?

Året var 1999 när Charlotte Perrelli vann Eurovision Song Contest med låten "Tusen och en natt" som då framfördes på engelska och därmed hade titeln "Take me to your heaven".

I och med vinsten blev Perrelli den fjärde svenska representanten att vinna tävlingen.

Charlotte Perrelli om operationen: "Tejp över stygnen"

Charlotte Perrellis make – vem är Anders Jensen?

Charlotte Perrelli är sedan 2015 gift med Anders Jensen som är vd och delägare i Cary Group. Paret gifte sig vid Chateau d'Esclimont i Frankrike.

Här kan du läsa mer om Charlotte Perrellis och Anders Jensens bröllop.

Charlotte Perrelli och hennes make Anders Jensen. Foto: Stella Pictures

Hur träffade Charlotte Perrelli Anders Jensen?

Hur började då allt? Jo, Anders Jensen slajdade in i Charlotte Perrellis inkorg på Facebook efter att han suttit i publiken på en av hennes konserter.

I meddelandet berömde Anders Charlotte och skrev att det vore trevligt att ses någon gång, men

– Jag kände: ”skulle inte tro det”, och svarade att det är lite mycket just nu. Jag var inte alls ”in the mood” för att träffa en ny människa. Jag befann mig i en period där jag hade bestämt mig för att inte leva med en man. Jag kände att jag levde ju med mina två pojkar och var både trygg och väldigt lycklig i det, har Charlotte sagt i "Stjärnorna på slottet" i SVT, enligt Allas.

Charlotte Perrellis barn – vad heter sönerna?

Charlotte Perrelli har två söner med exmaken Nicola Perrelli: Angelo Perrelli, född 2004, och Alessio Perrelli, född 2005.

Med Anders Jensen har Charlotte ytterligare två barn: sönerna Adrian Perrelli-Jensen, född 2013, och Alvin Perrelli-Jensen, född 2018.

Foto: Stella Pictures

Den äldste sonen Angelo tycks ha ärvt mammas guldstrupe. Han är nämligen gästartist på en av Charlotte Perrellis nya låtar. Men han har inga planer på att gå i mammas fotspår.

– Han har ingen ambition att stå i fokus och bli ett popsnöre. Jag frågade om han var sugen på att följa med till ”Lotta på Liseberg”? ”Driver du med mig? Över min döda kropp”, svarade han. Angelo är helt inne på business och kläcker nya idéer på företag han vill starta varje dag, har Charlotte sagt till Amelia.



Vad har Charlotte Perrelli för relation till Pernilla Wahlgren?

Charlotte Perrelli var, som tidigare nämnt, gift med Nicola Perrelli under flera år. Han är lillebror till Emilio Ingrosso som tidigare var gift med artisten och tv-profilen Pernilla Wahlgren och som är pappa till Oliver Ingrosso, Bianca Ingrosso och Benjamin Ingrosso.

Bråk, pengar och kärlek – här är allt om bröderna Ingrosso

Har Charlotte Perrelli blogg?

Ja, Charlotte Perrelli driver en blogg hos Damernas värld.

Vad heter Charlotte Perrelli på Instagram?

På Instagram hittar du Charlotte Perrelli under namnet @laperrelli.