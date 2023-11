Märta Elander Wistén är Petter Stordalens 28 år yngre flickvän – så träffades paret

Märta Elander Wistén ålder – hur gammal är hon?

Märta Elander Wistén föddes den 25 april 1990, vilket innebär att hon fyller 34 år under våren 2024.

Var Märta Elander Wistén ryttare?

Märta Elander Wistén har ett förflutet som hoppryttare. Under junior-EM år 2007 var hon med och hoppade hem ett guld för Sverige, enligt Svensk Dam.

Märta Elander Wistén familj – vilka är hennes föräldrar?

Märta Elander Wisténs familj kommer ursprungligen från Göteborg. Enligt Expressen ägde hennes morfar, Per Elander, 30 procent av aktierna i Elanders i Mölndal på 90-talet, vilka bland andra låg bakom en stor telefonkatalogsproduktion.

Märtas mamma Karin Elander fick, som ett av tre barn, ta del av ett stort arv när Per Elander gick bort år 1993. Totalt ska hans maka och barnen ha haft kapitalinkomster som beräknades uppgå till 100 miljoner kronor, rapporterar Expressen.

När Märtas mormor senare avled ska hennes del av arvet ha fördelats mellan mamman och de övriga två syskonen.



Var Märta Elander Wistén gift?

Den 15 juni 2019 gifte sig Märta Elander Wistén med sin exmake. Men bara sju månader senare ansökte paret om skilsmässa.

Har Märta Elander Wistén barn?

Märta Elander Wistén har inga egna barn, men genom sitt förhållande med den norska hotellmagnaten Petter Stordalen har hon tre bonusbarn: Emilie Stordalen, Henrik Anker Stordalen och Jakob Anker Stordalen.

Hur träffades Märta Elander Wistén och Petter Stordalen?

Under våren 2020, bara några veckor efter det att Märta Elander Wistén skilt sig från sitt ex, och kort efter att Petter Stordalen skilt sig från sin exfru Gunhild Stordalen, träffades paret – mitt under rådande pandemi.

– Vi möttes av en tillfällighet ett par gånger, sedan hade vi kontakt och vi pratade om att hon skulle komma och hälsa på mig i Oslo. Jag sa att det kanske inte är rätt tidpunkt, jag är inte mitt bästa jag på grund av den här krisen. Hon sa att hon kommer ändå för att hälsa på ett par dagar, har Petter tidigare sagt till Aftonbladet och fortsatte då vidare:

– Märta kom och Norge gick ned i lockdown nästan direkt. Hon blev kvar i hundra dagar, vi var i samma hus 24/7. Hon gjorde så att mitt fokus flyttades från allt det hemska som hände. Coronan är inte bara negativt, om det förde med sig något bra så var det Märta.

Hur stor är ålderskillnaden mellan Petter Stordalen och Märta Elander Wistén?

Petter Stordalen är född 1962, vilket innebär att det skiljer 28 år mellan honom och flickvännen Märta Elander Wistén, som bara är två år äldre än norrmannens dotter.

Har Märta Elander Wistén Instagram?

På Instagram heter Märta Elander Wistén @martaelander.