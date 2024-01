Det vägrade Paow att spela in mot hög summa pengar: "Köra upp..."

Paulina "Paow" Danielsson, 30, är någon som många svenskar vet vem det är.

Paow startade sin bloggkarriär redan som 14-åring och drev under ett par år en av Sveriges mest välbesökta bloggar. 2013 blev hon uppringd av Paradise Hotel-produktionen som undrade om hon skulle kunna tänka sig att vara med i programmet, och svaret, ja det blev snabbt ett klart ja.

Paow gjorde ett starkt intryck hos tittarna. Ja faktiskt så pass starkt att hon blev uppringd 2014 av produktionen som ville att hon skulle vara med ett år till.

Paow började blogga som 14-åring. Bildkälla: plopp.paow/Instagram

Paow tackade ja och framför henne väntade många år med dokusåpainspelningar. Hon har idag varit med i bland annat Paradise hotel, Ex on the beach, Hemliga beundrare, Temptation Island och Lyxfällan.

Men under de senaste åren är det flera andra saker som gjort att hon skapat rubriker.

Under en resa till Mexiko 2020 tillsammans med sin dåvarande bästa kompis Josefin Ottosson fick Paow reda på att Josefin hade skaffat OnlyFans och drog in 80 000 kronor på en vecka.

Hon fick då mersmak och skaffade det själv.

Två år senare har Paow gått ifrån att lägga upp lättklädda bilder till att nu lägga upp sexvideos som innehåller bland annat vanligt sex och oralsex. Bland annat har hon spelat in explicit material tillsammans med sin pojkvän Cristian Brennhovd.

Paret är i skrivande stund på skidsemester i Norge där de åker skidor och äter på trevliga restauranger. Men innan resan så hann Paow gästa Mirabells Youtubekanal där hon avslöjade både det ena och det andra.

Paow gästade Mirabell. Bildkälla: Youtube

Bland annat så avslöjade hon att hon hur det var att gå igenom sin underlivsoperation.



– Det var helt blått och kliade som fan när det läkte.... men det är som munnen så det läker ju snabbt. Dock har det väl sett ut som att man dansat sittandes när man försökt klia haha, berättade hon.

Det vägrade Paow att spela in på sin OnyFans

Mirabell frågade även Paow om Paows OnlyFans och om det är någon förfrågan hon valt att inte gå med på.

– Jag har omkring 2000 prenumeranter på OnlyFans så det är ju en del att göra. Jag arbetar mycket med videos nu och gör grövre grejer än jag gjorde förut det gör jag, säger hon och fortsätter.

– Jag får inte supermånga konstiga förfrågningar....eller jo, det var en gång en kille som erbjöd pengar för att jag skulle köra upp en smutsig klacksko i underlivet. Samt typ spotta på den? Och då sa jag att nej du, aldrig i livet, svarade hon.

