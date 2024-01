Därför blev Paow utkastad från Petter Stordalens lyxhotell At Six

Influencern Paulina "Paow" Danielsson, 30, och pojkvännen Cristian Brennhovd, 25, hade bestämt sig för att fira nyår tillsammans i Stockholm. Paret hade bokat ett rum på Petter Stordalens lyxhotell At Six i centrala Stockholm. På det femstjärniga hotellet hade Paow hyrt ett av deras bättre rum i form av en svit.

Petter Stordalen i entrén på sitt lyxhotell At Six i Stockholm. Bildkälla: Tomas Oneborg/SvD/TT Bild

På hemsidan beskrivs rummet som ett 45 kvadratmeter stort lyxigt rum med ett elegant vardagsrum och privat balkong. Sviten kostar 6 495 kronor per natt.

Paow utslängd från lyxhotellet At Six i Stockholm

Men kvällen kom att sluta i en smärre katastrof för Paow och Cristian. I en serie storys på Instagram så berättar hon nu om det turbulenta bråket som uppstod på hotellet.

"Igår så bodde vi på hotel At Six. Det har alltid varit dålig service där har jag vetat. Men har velat ge de en chans till. Så bodde där inatt igen. Där dom släpper in drägg som får stå där inne och skrika och vara otrevliga. Jag säger ifrån. Då blir jag utslängd från hotellet! Som vi betalat 6 k för att bo på", skriver hon.

Petter Stordalen äger hotellet Hobo, restaurangen Tak och hotellet At Six – alla tre ställena ligger på Brunkebergstorg i Stockholm. Bildkälla: Stefan Jerrevång/TT

I en efterföljande story så anklagar Paow hotellet för att "ta in småtjejer".

"Hotel at six tar in massa små tjejer i lobbyn som får sitta och dricka alkohol och låter dem trakassera gästerna som bor på hotellet", skriver hon på sin Instagram Story.

Paow skriver att hotellet släppte in "drägg". Bildkälla: Instagram/plopp.paow

Paow skriver att hotellet lät "småtjejer" sitta och dricka alkohol. Paow säger att hon blev utslängd när hon sa ifrån. Bildkälla: Instagram/plopp.paow

Paow anklagar hotellet At Six för "dålig service och äckliga handdukar"

Paow berättar även om en kväll för några år sedan när hon festade med rapstjärnan Post Malone. Paow säger att Post Malone kallade det för "det värsta hotellet dom bott på" rent servicemässigt.

Paow om festkvällen med Lil Pump och Post Malone: "Spontan av mig..."

Paow skriver vidare att hon har bott på många hotell i sitt liv, och att att Hotel at Six utan tvekan är det "värsta".

"Dålig service, äckliga handdukar osv. Så det är ett FET nej", skriver hon.

Paow riktar även en känga mot hotellets personal och service. Bildkälla: Instagram/plopp.paow

När Nyheter24 kontaktar At Six för en kommentar så svarar hotellets marknadschef att de inte kommenterar sina gäster eller specifika händelser.