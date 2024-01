Starka reaktioner efter orden i Laila Bagges video med Korosh

Laila Bagge, 51 och Korosh Kananian, 33, träffades för närmare sju år sedan. Det var under inspelningen av Idol som Laila hamnade på restaurangen Riche som ligger på Stureplan i Stockholm.

På stället befann sig även Korosh, som snabbt stegade fram till Laila.

– Jag kom ihåg att jag var på dåligt humör och irriterad över att jag gått ut. Så kommer han fram och jag dömde ut honom rätt snabbt och frågade "hur gammal är du?", berättade Laila i podcasten Vad har hänt?

Korosh som blev lite tagen på sängen valde då att ljuga – han adderade nämligen fem år på sin riktiga ålder.

Men ja, det hela fungerade galant med tanke på att paret än idag är tillsammans.

Laila och Korosh är även är kollegor då de driver skönhetsmärket Kolai tillsammans. Namnet är en mix av de första bokstäverna i deras namn.

Trots blomstrande kärlek så har paret under de senaste åren stött på en del utmaningar. 13-miljoner kronors-villan på Lidingö visade sig under en renovering ha hål rätt in i grunden samt svartmögel. Trots att det hela kostat Laila mycket pengar försöker hon att se positivt på det hela.

"Känns otroligt tråkigt men samtidigt är jag så tacksam för att våra hantverkare har hittat detta och att vi nu ska ta tag i alla problem. Skojade med våra hantverkare i början och frågade om detta var det värsta huset dom sett efter att vi hittat det första felet, deras svar då var att det inte var det och skrattade, skrev hon på sin Instagram.

Följarna reagerar på detaljen i Laila Bagges video

Utöver arbetet i radio, skönhetsmärke och renovering så är även Laila och Korosh riktiga baddare på sociala medier där de visar upp glimtar från sin vardag. Denna gång var det dock en speciell detalj som ett par följare reagerade på.

Laila Bagge kallar nämligen pojkvännen Korosh Kananian för "sin man". Detta drog då genast igång tankarna hos många att Laila och Korosh då ska ha gift sig.



Men snabbt valde Laila att svara på påståendet.

Laila Bagge svarade följaren. Bildkälla: lailabagge/Instagram

Men nej. Korosh och Laila har inte gift sig. Det hela handlade om att hon helt enkelt tycker om att kalla honom för sin man.