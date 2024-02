Dear Sara om uppväxten i en renskötarfamilj: "Viktig del av den samiska kulturen"

Dear Sara namn – vad heter hon egentligen?

Dear Sara, eller Sara Nutti som hon egentligen heter är en svensk dans- och popartist.

Dear Sara ålder – hur gammal är hon?

Dear Sara föddes den 28 januari 1996, det betyder att hon fyllde 28 år vintern 2024.

Har Dear Sara barn?

Huruvida Dear Sara har barn är inte känt.

Är Dear Sara med i Melodifestivalen 2024?

Dear Sara tävlar i andra deltävlingen av Melodifestivalen 2024. Hon tävlar med låten "The Silence After You". Andra artister som är med och tävlar i deltävlingen är, Maria Sur, C-Joe, Engmans Kapell, Liamoo och Fröken Snusk.

Dear Sara uppväxt – var kommer hon ifrån?

Dear Sara är uppvuxen i en renskötarfamilj i Karesuando, nordost om Kiruna i Norrbottens län.

Har Dear Sara tävlat i X-factor?

Dear Sara, eller Sara Nutti som hon bara kallade sig då, slog igenom för första gången i svenska X-factor 2012. Hon åkte ur i finalomgången. 2021 debuterade hon under sitt artistnamn Dear Sara.

Var bor Dear Sara?

I dag bor Dear Sara i en lägenhet i Nacka i Stockholm.



Dear Sara familj – har hon syskon?

Dear Sara har två systrar som heter Anna och Hanna. Hanna Nutti jobbar också som artist och låtskrivare.

Har Dear Sara samiskt påbrå?

Deras Sara är svensk-samisk och många av hennes låttexter har tagit avstamp i uppväxten. En del av den samiska kulturen som Sara älskar är jojken, den har varit en stor del av hennes uppväxt.

Dear Saras pappa är same och jobbar som renskötare, och under Saras uppväxt har hon fått hjälpa till mycket med skötseln.

Hennes artistnamn är även en blinkning till den samiska kulturen, eftersom Dear uttalas precis som ren på engelska alltså "deer".

– Vi var alla delaktiga i renskötseln och var med pappa ute i skogen. Men vi har alltid haft valet att göra annat. I vissa familjer är det lite press på barnen att de ska ta över renskötseln för det är en sådan viktig del av den samiska kulturen för att det ska kunna leva vidare med alla traditioner, sa Sara i en intervju med popmuzik.

Har Dear Sara pojkvän?

Huruvida Sara har en partner eller inte är okänt. Men hon är skriven på samma adress som en fyra år äldre kille.

Har Dear Sara Instagram?

På Instagram heter hon @heydearsara.

