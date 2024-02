Melloaktuella C-Joe är känd utomlands – det här är varför

C-Joe namn – vad heter han egentligen?

C-Joe är artistnamnet, men egentligen heter artisten Charles Koroma.

C-Joe ålder – hur gammal är han?

Charles ”C-Joe” Koroma föddes den 20 januari 1992, vilket innebär att han fyller 33 år i januari 2025.

C-Joe längd – hur lång är han?

Det är inte känt hur lång C-Joe är. Av bilder att döma från Melodifestivalens pressträff verkar det som att han är aningen längre än Gunilla Persson, som mäter 171 centimeter.

Foto: Henrik Montgomery/TT

C-Joe familj – har han barn?

Huruvida C-Joe har barn är inte känt.

Har C-Joe flickvän?

C-Joe har en flickvän, enligt tidningen Mitti. Det är dock inte känt vem det är.

C-Joe låtar – har han gjort några hits?

C-Joe har släppt flera låtar, bland annat ”Love on the Dance Floor”, ”Money”, ”Tomato” och ”No other girl”.

Är C-Joe med i Melodifestivalen 2024?

Ja, C-Joe är med i Melodifestivalen 2024 där han tävlar med låten "Ahumma".

Så här beskriver TT artistens låt:

"Deltävlingens tredje debutant dundrar in med en afropoplåt som omedelbart klistrar sig fast på hjärnan med sin nonsensrefräng. Textraden “Ahumma mamama yeah” upprepas likt ett mantra som hämtat från “Lejonkungen”. Artisten C-Joe, alias Charles Koroma, har rötterna i Sierra Leone, men är uppvuxen i Gävle och beskrivs som en pionjär inom svensk afrobeat."

I en intervju med Gefle Dagblad har han berättat om känslorna över att få chansen i Melodifestivalen.

– Det är lite roligt för här i Stockholm tror de att jag är nykomling men i Gävle och i mitt hemland Sierra Leone så vet ni i alla fall att jag hållit på länge.

Artisten är med och tävlar i deltävling två, där även Maria Sur, Engmans Kapell, Dear Sara, Liamoo och Fröken Snusk tävlar. När det gäller att ta sig vidare tror C-Joe chanserna är goda.

– Jag tycker mina chanser är stora. Jag har ett unikt sound i startfältet och jag tror att det beror mest på vad man har för låt om man går vidare eller inte. Nu när jag är inne vill jag så klart gå hela vägen.

Har C-Joe Instagram?

På Instagram hittas artisten under namnet @ceejoe.