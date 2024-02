Trollkaren Carl-Einar Häckners kärleksord till mamman: "Together through life"

Carl-Einar Häckner ålder – hur gammal är han?

Carl-Einar Häckner föddes den 8 oktober 1969. 2024 fyller han 55 år.

Vad är Carl-Einar Häckner känd för?

Carl-Einar Häckner är en svensk komiker som är välkänd för sin trollerikonst. Hans intresse för trolleri började när han följde med sin farmor upp på vinden. Där stod hans pappas trollerilåda och efter att Häckner öppnat lådan så har den aldrig stängts, rapporterar Faktum.

Häckner kan även trolla med ord och 1992 började han att skriva krönikor i Dagens Arbete men bytte sedan till Göteborgs Posten.

Du kanske känner igen honom från:

Kurt Olssons julkalender (1990)

Änglagård (1992)

Herbert & Robert (1995)

Carl-Einar Häckners varieté gånger tre (2004)

– Massa pucklar och pister. Men för mig har det varit viktigt att ändå hålla på, att vara på väg. Jag kanske inte varit mest framgångsrik, men jag har varit nyfiken och testat olika saker; språk, genrer och länder. Jag är inte bäst på allt. Det vet jag. Men jag har valt det här, sa han till Faktum 2021.

Häckner framför en mellanakt i Melodifestivalen 2023. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Carl-Einar Häckner partner – är han tillsammans med Silea?

Häckner var under 12 års tid tillsammans med den tyska cirkusartisten Sille “Silea” Adolph. Men för ett par år sedan sattes relationen på paus. Våren 2021 meddelade Häckner att paret hade börjat träffas igen, enligt Faktum. Det finns ingen information om paret är tillsammans i dag.

Carl-Einar Häckner uppväxt – trollade på Liseberg

Trollerikonsten har följt med Häckner från barnsben. När han var elva år blev han finalist i trollkarlen Conny Rays trolleriskola på Liseberg.

Som 12 åring blev han den yngsta medlemmen någonsin att bli invald till Göteborgs magiska klubb. Föreningen är en av Sveriges äldsta och har funnits sedan 1942, rapporterar Faktum.

Häckner på Gröna Lund. Foto: Claudio Bresciani/TT

Carl-Einar Häckner familj – hur är det med hans mamma och syster?

Häckners familj består av mamma, pappa och storasystern Marie-Louise. Hans föräldrar skilde sig när han var tre år gammal, varpå hans pappa skapade sig en ny familj som Häckner bara träffade en gång i månaden.

Storasystern Marie-Louise hade Retts syndrom och placerades på vårdhem när hon var två och ett halvt år gammal. Så Häckner fick spendera mycket tid med sin mamma.

– Together through life. Me and my mother. Hon är en superkraft, skriver han i en krönika i Dagens Arbete.

Carl-Einar Häckner trollar med bandana – eller banan?

Ett klipp som har blivit känt är när Carl Einar Häcken under en show gör ett trolleritrick med en bandana, eller ja snarare med en banan.

I bakgrunden hörs en röst som ger Carl-Einar Häcken instruktioner om hur han ska göra ett trolleritrick. Rösten säger att han behöver en bit mörkt tyg och en bandana. Men Carl-Einar Häcken har ingen bandana, bara en banan.

Här kan du se trolleritricket med bananen.