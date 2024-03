Folk undrar vad som hänt med Paolo Robertos ansikte

Det var 2020 som Paolo Roberto, 55, greps efter att han köpt sex på en lägenhetsbordell på Östermalm. Strax efter talade Paolo själv ut i TV4 och berättade att han köpt sex av en kvinna som ska vara från ett av Europas fattigaste länder. Han flikade in att det hela ägt rum bland annat på grund av han lever med "ett hål inom sig".



Temakvällen på Paolo Robertos restaurang väcker hatstorm: "Måste vare ett skämt"

– När det går bra för mig och livet blommar så hittar jag alltid något sätt att förstöra det på. Den här gången lyckades jag hitta det som jag tycker är det smutsigaste som finns, för att döva det här hålet i mig, sa han då.



Det uppdagade sexköpet resulterade i att Paolo Roberto fick sparken från TV4:s Farmen samt radiokanalen Rix FM.

Paolo Roberto hånas för orden i podden: "Mest patetiska..."

Paolo Roberto. Bildkälla: TV4

Han valde istället att satsa på sitt eget delikatessmärke, personliga träning och restaurang. Efter att ha gästspelat på en restaurang på Söder i Stockholm har han nu hoppat över till nästa blad som är en restaurang i Sundbyberg.



Paolo Roberto hånas efter videon: "Ormen slank ut..."

"Det blir Il posto Da Paolo. Menyn blir full size magisk. Vi blir först i Sverige med en hemlig rätt! Här kommer vi köra all in och öppet alla dagar från 11.00 till sent . Jag kommer vara på plats och ser fram emot att träffa er alla och servera er mat gjord med kärlek", skrev han på sin X.

Paolo Robertos video får följarna att undra

Utöver sin matlagning och träning så driver även Paolo podden "Paolos Ringhörna" som han själv beskriver på följande sätt:



"Här snackas det inte om viktnedgång med salladsblad – utan det sparras hårt i ämnen som träning, kost, maskulinitet, politik och forskning. Inget fluff, bara råa samtal som ger dig verktyg för både intellektuell och fysisk förbättring. Slå ett slag för ditt bästa jag – inga ursäkter, inget nonsens, bara resultat".

Titt som tätt gör han reklam för podden på sin Instagram. Vid ett flertal tillfällen har han använt sig av samma video. Men i videon är en detalj som fått följarna att reagera.

Paolo har nämligen ett stort sår på näsan.

Paolo Roberto hånas för nya videon: "Fy FAN"

Paolo Roberto gör reklam för sin podd. Bildkälla: 1paolo2/Instagram





Paolo Roberto har engagerade följare. Bildkälla: 1paolo2/Instagram



Men vad var det då som hade hänt?

Jo, då Paolo flera gånger i veckan sparras så har han lyckats få sig en välriktad smäll mitt på näsan.

"Har du fått en snyting?", frågade en följare.

"Japp", svarade Paolo.

Paolo Roberto till attack mot Linda Lindorff: "En jävla skitstövel – alla vet det"