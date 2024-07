Marcelo Peña chockar följarna med bild från Emilias förlossning

Det var under måndagen som Emilia Wahlund och Marcelo Peña blev förändrar för andra gången. Paret åkte under eftermiddagen in till S:t Görans Sjukhus för att Emilia skulle bli igångsatt.

Under förra veckan har Emilia skrivit ut en del på Instagram om att väntan har känts lång samtidigt som att hon varit orolig för att många BB-avdelningar varit fulla.

Emilia Wahlund uppdaterade sina följare. Bildkälla: emiliawahlund/Instagram

Men under måndagen kom en.... kanske något oväntad uppdatering av Marcelo.



Han passade nämligen på att lägga upp ett samarbete med hjälp av en bild på Emilia som står med förvärkar.

"Vi befinner oss just nu på BB S:t Görans och allt ser bra ut och Emilia är så stark. Mitt under livesändningen kom vi tillsammans med @babyproffsenbarkarby på att köra en tävling. Den som gissar närmast under bilden vilken tid ni tror att vår dotter kommer till världen vinner ett presentkort på hela 1000 riksdaler. Glöm såklart inte att även följa @babyproffsenbarkarby för att ta del utav tävlingen! Lycka till. Kärlek ifrån oss!"



Emilia och Marcelo publicerade ett samarbete under Emilias förlossning. Bildkälla: amarelloo/Instagram

Dock tycktes följarna mest tycka att det hela var roligt och satte snabbt igång att ge sina gissningar och inlägget har i skrivande stund över 1500 kommentarer.

Senare flög det upp några bilder på det otroliga (!) fika som serveras efter förlossningar.

Marcelo och Emilia fick det goda fikat som serveras efter förlossningar. Bildkälla: amarelloo/Instagram

När dottern anlände är fortfarande oklart. Vi hoppas att det hela gått bra för paret och att de nu kan åka hem och mysa vidare i sin bebisbubbla.