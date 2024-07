Filip Lamprechts bolag ansöker om konkurs

Alla oslipade stenar blir inte diamanter under högt tryckt – vissa spricker istället. Detsamma gäller företag, och att det stämmer har åtminstone före detta Let's Dance-vinnaren Filip Lamprecht, 27, fått erfara.



Nyheter24 har tidigare rapporterat om Lampretchs bolagssatsning, där “Hela kändis-Sverige bakar”-vinnaren gick in som styrelsemedlem i företaget Amiculos Skärholmen AB under starten av 2022. Nu verkar det däremot som att framgångsförhoppningarna har gått i kras, med en konkursansökning som lämnats in till Bolagsverket för mindre än två veckor sedan.

Vad har hänt?

Den 12 januari 2022 registrerades ett nytt bolag hos Bolagsverket, vars styrelse Filip sedan dess suttit med i. Andra kända namn som associeras med Amiculos är journalisten Hans Fahlén – som även är pappa till Filips bror Leon Kaspersen Fahlén – skidåkaren Marc Girardelli, och affärskvinnan Gunilla Herlitz.



Enligt offentliga verksamhetsbeskrivningar ska företaget ha ägnat sig åt “utveckling och förvaltning av mark för bostäder och kommersiell verksamhet, lös och fast egendom, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.” Lamprecht har inte nämnt något om uppdraget på sina sociala kanaler sedan starten och hans specifika roll är ännu oklar, men hans medverkan är känd sedan tidigare.

Bristande redovisning ligger bakom konkursen

Enligt uppgifter från Alla Bolag ansökte företaget om konkurs den 12 juli i år – alltså för lite mindre än två veckor sedan. Problemen verkar däremot ha fortgått längre än så: redan i slutet av mars avregistrerades Amiculos från beviljandet till F-skatt med anledningen av “bristande redovisning/betalning”.

Filip Lamprecht fortsatt tyst

Filip Lamprecht, som är son till programledaren och författaren Kristin Kaspersen, har ännu inte kommenterat startandet eller likvideringen av bolaget på sina sociala kanaler. Vi väntar spänt på de första orden!

