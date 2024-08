Kim Kärnfalk ålder – hur gammal är hon?

Kim Kärnfalk föddes den 1 november 1974, vilket innebär att hon fyller 51 år under vintern 2025.

Var Kim Kärnfalk med i Friends?

Ja, Kim Kärnfalk var en del av dansbandsgruppen Friends som bildades av Bert Karlsson år 1999, då med medlemmarna Nina Inhammar, Paula Pennsäter, Kristian Hermanson, Stefan Brunzell, Tony Haglund och Marko Siila.

Friends. Foto: Jessica Gow/TT

Senare ersatte Kärnfalk Pennsäter som sångerska i bandet. För Dansbandsnytt har Kärnfalk berättat om tiden i Friends:

– Vi hade ganska mycket på våra axlar då. Och när man tittar tillbaka på det idag, hur mycket vi har åkt och spelat överallt, så kan man fråga sig hur vi egentligen orkade leva i det där. Det var så otroligt mycket saker som skulle göras, och det var så mycket runt omkring själva spelningarna som vi också förväntades att vara engagerade i, så det blev lite jobbigt till slut.

– Jag ångrar verkligen ingenting och jag förstår att folk tyckte att det var spännande och roligt när vi kom på besök, samtidigt som det ju tog en del ork och energi av oss. Men det var en otroligt häftig tid, även om den var väldigt slitsam.

När Friends splittrades 2002 bildade Kärnfalk duon Nina & Kim tillsammans med Nina Inhammar.

Vann Kim Kärnfalk och Friends Melodifestivalen 2001?

Innan medlemmarna i Friends gick skilda vägar hann de med att medverka i Melodifestivalen tre gånger. Första gången, år 2000, landade gruppen på en andraplats med bidraget "När jag tänker på i morgon" och året därpå vann de hela tävlingen med "Lyssna till ditt hjärta".

"Vi är inte besvikna. Vi är jätteglada för vår femteplats", skrev Kim Kärnfalk i en chatt hos Aftonbladet efter Eurovision Song Contest 2001.



Tredje gången Friends deltog i Melodifestivalen, år 2002, ställde gruppen upp med låten "The one that you need", som slutade på en åttondeplats.

Kim Kärnfalk och Nina Inhammar. Foto: Jessica Gow/TT

Har Kim Kärnfalk make eller pojkvän?

Ja, Kim Kärnfalk är sedan 2005 gift med Anders Löwstedt. I en intervju med Hemmets Journal har Kärnfalk berättat om hur hon och maken gör musik ihop:

– Anders är musikern av oss. Han har gått på musikhögskola, spelat med Eros Ramazotti och åkt runt med Atomic Swing. Han har mer erfarenhet. Han har rest världen över och spelat.

Har Kim Kärnfalk barn?

Ja, Kim Kärnfalk och maken Anders Löwstedt har dottern Edie ihop. Kärnfalk har dessutom, via Löwstedt, tre bonusbarn.

”Just nu går dagarna åt till att lära känna varandra och jag är så tacksam, förälskad, omtumlad och lycklig på en och samma gång. Äntligen är hon här. Mitt liv börjar nu”, skrev Kärnfalk på sin blogg efter dotterns födsel, enligt Aftonbladet.

Nina Inhammar och Kim Kärnfalk. Foto: Christine Olsson/TTa

Är Kim Kärnfalk sjuk i Alzheimers?

I augusti 2024 berättade Kim Kärnfalk att hon drabbats av alzheimers sjukdom – ett besked hon fått i mars året innan.

– Jag var helt förstörd, allt blev upp och ner, det kändes som om hela livet var … färdigt, har hon sagt om diagnosen i en intervju med SvD, där hon också förklarar varför hon väljer att öppna upp om sjukdomen:

– Det känns som jag har en hemlighet som jag inte längre vill bära, eller dölja. Jag har alzheimer, så är det. För mig är det viktig att visa hur mitt liv har blivit – i stället för att jag går in i en ensam bubbla och håller mig undan. Folk måste få veta. Då känns det inte lika farligt om jag tappar ord eller rör ihop något. Om det blir fel eller konstigt.



Vad gör Kim Kärnfalk i dag?

Kim Kärnfalk, som under flera år jobbade på Sveriges Radio efter att Nina & Kim splittrats, är i dag sjukpensionär. Hon är bosatt i Stockholm med maken och dottern.

– Vi har precis skaffat en valp, Rufus, en golden retriever. Jag älskar djur och jag älskar hundar. Jag har varit hundlös i fem, sex år. Nu ville jag uppleva det här igen. Vi blir också strax farmor och farfar. Det finns så mycket för mig att uppleva, har hon berättat i en intervju med Bohuslänningen i augusti 2024.

Har Kim Kärnfalk Instagram?

Ja, på Instagram heter Kim Kärnfalk @kimkarnfalk.