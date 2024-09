2017 stegade Elin "Woodie" Skog in i en rafflande säsong av Ex on the beach. Hon var då bara 19 år gammal och sjuk i en ätstörning.

Det året klev hon in som ex till en av de färgstarka killarna i säsongen – men hennes medverkan var bara början på realitybanan hon halkat in på. Efter 2017-säsongen skulle Elin komma att medverka i en rad Ex-säsonger till och hon har i dag hela 143 000 följare på Instagram.

Hon har även synts i realityseren Good luck guys och svenska Love Island.

Ett par av de deltagare som varit med i Ex on the beach Sverige har i dag skaffat OnlyFans. Bland annat Julia Markham och Johannes Leonidas. Andra har helt och hållet sadlat om till YouTubers och Influencers som Rebecka Nilsson, Antonija Mandir och Josephine Qvist.

Elin arbetar i dag bland annat med sina sociala medier. Men för cirka två veckor sedan berättade hon för sina följare att hon i dag även skaffat sig ett "vanligt jobb".

Elin tackade för alla fina meddelanden. Bildkälla: elinwoodie/Instagram

Elin har nämligen börjat arbeta inom hemtjänsten vilket många av följare tyckte var väldigt fint.

"Fick så många fina meddelanden igår när jag skrev att jag jobbade inom hemtjänsten. Tack alla ni som skrev. Ska försöka att svara på fler. Tycker verkligen det är ett mysigt jobb och verkar som många av er som också jobbar med det tycker samma sak", skrev hon.