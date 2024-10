Yung Filly gripen för att ha våldtagit och strypt ung kvinna

Den brittiska rapparen och YouTube-stjärnan Yung Filly, vars riktiga namn är Andres Felipe Valencia Barrientos, greps i tisdags misstänkt för att ha våldtagit och strypt en kvinna i 20-årsåldern på ett hotellrum i Perth, Australien där han befinner sig på turné.



Under torsdagen åtalades han för att vid fyra tillfällen ha orsakat kroppsskada och fyra tillfällen av sexuell penetration utan samtycke. Han åtalas också för att ha tryckt mot hennes hals så att hon inte kunde andas ordentligt.

Våldtäkten ska ha ägt rum den 28 september efter en av hans konserter på nattklubben Bar 120.

Yung Filly. Bildkälla: Stella Pictures.

Yung Filly åtalas för våldtäkt

Åklagaren har visat domaren bilder som visar de skador som den ungen kvinnan har fått.

"Hennes kropp visar en historia av flera våldsamma handlingar. Vi menar att de här fotografierna och vad som ska ha hänt är bortom gränser, bortom vad som skulle kunna anses vara något som sker med samtycke", sa åklagaren skriver ABC.

Yung Filly, 29, är nu släppt mot borgen. Han fick lämna in sitt pass och cirka in cirka en miljon kronor i lösensumma. Han måste även rapportera in sig till polisen dagligen.

Då Filly har miljontals följare och ett stort inflytande på sociala medier så får han inte heller kommentera anklagelserna online. Han har även belagts med en form av besöksförbud. Det är två icke identifierade personer som rapparen måste hålla sig minst 500 meter ifrån, skriver North West Star.

Yung Filly har släppts mot borgen. Bildkälla: Instagram/yungfilly

Det här är Yung Filly – miljontals följare på YouTube, TikTok och eget program på BBC

På YouTube har Yung Filly över 1,8 miljoner följare och på TikTok följs han av 3,2 miljoner följare. På Spotify har har över tre miljoner streams, och hans stora framgångar har även varit en entrébiljett in i finrummen – han är programledare på den brittiska public service-kanalen BBC och har programmet Yung Filly's Celeb Lock-In och Hot Property.

Yung Filly på YouTube. Bildkälla: YouTube