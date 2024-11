Ella Emhoffs skönhetsbehandling gick snett: "Aldrig igen"

Innan Kamala Harris den 20 januari 2021 blev USA:s 49:e vicepresident så var det få som hade hört talas om Ella Emhoff. Ella Emhoff är styvdotter till Kamala, och i takt med den ökade uppståndelsen kring Kamala så har världens blickar plötsligt vänts mot även Ella Emhoff.

Ella föddes den 29 maj 1999 och är dottern till kändisadvokaten Douglas Emhoff och filmproducenten Kerstin Emhoff.

Ella Emhoff och Doug Emhoff.

När Ella år 2008 var nio år gammal så skilde sig Douglas och Kerstin, och några år senare så kom Kamala in i Ellas liv. År 2013 så fixades Douglas och Kamala ihop på en blinddejt, de förlovade sig kort efter och gifte sig den 22 augusti 2014.

I sociala medier hyllade Doug sin hustru Kamala när hon fyllde år 2020.

"Blinddejt, kärlek vid första ögonkastet, bröllop, familj och ett makalöst liv ihop. Genom allt, oavsett vad, så är hon ALLTID där för mig och vår familj utan att tveka", skrev han då, rapporterar People.

Det här är Ella Emhoff

Ella blev riktigt känd för omvärlden när Joe Biden blev insvuren som president, och Kamala då som vicepresident. En av snackisarna från den stora dagen blev den då okända Ellas klädsel. Hon bar en kappa från Miu Miu med paljetter på axlarna, som blev rejält omskriven och över en natt hade Ella blivit en modeikon.

Ella Enhoff i Miu Miu-kappan som gjorde henne känd världen över.

I samma veva började det lossna för Ella på flera plan – hon fick modellkontrakt för IMG Models och började dejta journalisten Sam Hine på modetidningen GQ. Modellkarriären har blomstrat, Ella har gått visningar för bland andra Balenciaga, Miu Miu och Proenza och hon har även varit ansiktet utåt för Adidas by Stella McCartney. Hon blev bjuden på Met Gala.

Ella Emhoff på Met Gala.

Ella Emhoff och pojkvännen Sam Hine.

Ella har alltid älskat mode, men under uppväxten hade hon dåligt självförtroende och risig självkänsla, har hon berättat. Hon såg sig inte heller som den "klassiska" modellen.

– Jag har kroppsbehåring, jag har tatueringar. Det är inte det galnaste idag, men det är inte vad man anser vara den mest generiska modellen, sa Ella i en intervju.

Ella Emhoff har tatueringar och kroppsbehåring.

Ella Emhoff är Kamala Harris bonusdotter.

Ella Emhoff är konstnär.

Enligt brittiska Independent har hon nu lagt modellandet på hyllan för att satsa på sin konst. Ella är en oerhört kreativ själ, och gick på prestigeskolan Parsons School of Design i New York där tog hon examen i maj 2021. Sedan dess har grundat märket Soft Hands och hon jobbar med textil, virkning och återvunna material, skriver hon själv på sin hemsida.

Precis som sin pappa och styvmamma brinner Ella för politik. Hon är engagerad i HBTQ-rörelsen, och stöttar bland annat gräsrotsrörelsen Black Trans Femmes in the Arts som hjälper svarta transpersoner att betala hyra, finansiera könsbekräftande vård, resor och medicinsk vård, något som The List rapporterat om.

Kamalas politiska motståndare har hånat Kamala eftersom hon inte har några biologiska barn, på vilket Ella svarade: "Hur kan du vara barnlös när du har gullungar som jag själv och Cole", skrev Ella och syftade på sin bror Cole. Ella är förövrigt döpt efter sångerskan Ella Fitzgerald, medan Cole har fått sitt namn efter saxofonisten John Coltrane, skriver Independent.

Ella Emhoffs avslöjande om Kamala Harris

Så hur är då Kamala Harris som bonusmamma? Väldigt sträng, visar det sig.

"Vi skämtar alltid om att när vi tar hem vänner för första gången så kommer dom att grillas. Om du inte har en 10-årsplan utstakad och nedskriven i ett kalkylprogram för dom, så kommer du inte överleva middagen. De är definitivt...dom är starka", sa Ella i en intervju med New York Times.

Kärleken mellan Ella och Kamala verkar i alla fall vara stark, och både Ella och hennes bror Cole kallar Kamala för "Momala" – en ordlek med ordet "mamma" och Kamala.

Kamala Harris och Ella Emhoff.

Ella Emhoff om skönhetsbehandlingen som gick snett

En av Ellas styrkor som modell är det lockiga håret, buskiga ögonbrynen och de grönbruna ögonen.

Ella Emhoff är känd för sin "unibrow".

Men tidigare i år så avslöjade Ella att hon genomgått en skönhetsbehandling som gick riktigt riktigt snett. Hon hade nämligen blekt och sedan färgat sina ögonbryn till den grad så att de såg ut att ha försvunnit helt.

"Jag som 21-åring. Men inga ögonbryn. Låt mig aldrig göra det igen", skrev hon och följde upp med en bild som visade resultatet lite mer detaljerat.

Som tur är så ser nu hennes bryn helt vanliga ut igen!

Ella Emhoff berättade om skönhetsbehandlingen som gick fel.

Ooops. Bildkälla: Stella Pictures.

