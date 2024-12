Shirley Clamp ålder – hur gammal är hon?

Shirley Clamp föddes den 17 februari 1973, vilket innebär att hon fyller 52 under 2025.



Shirley Clamp 2024. Foto: Jessica Gow / TT.

Shirley Clamp låtar – vilka hits har hon gjort?

Clamp är känd för låtar som "Min kärlek", "En afton i december", "Himlen i min famn", "Att älska dig" och "Du är allt".



Var Shirley Clamp ung när hon slog igenom?

Clamp gjorde sitt första framträdande i offentligheten 1997 i talangprogrammet "Sikta Mot Stjärnorna" där hon framförde låten "Show me Heaven". Då var hon 26 år.





När gjorde Shirley Clamp ”Min kärlek” i Melodifestivalen?

Vid 33 års ålder framförde Clamp låten "Min kärlek” i Melodifestivalen 2004. Låten är skriven av Ingela Forsman, Bobby Ljunggren och Henrik Wikström.

Låten kom fyra i delfinalen som hölls i Malmö det året. I finalen 2004 kom den på andra plats.





Hur många gånger har Shirley Clamp varit med i Melodifestivalen?

Redan 2001 stod Clamp i bakgrunden och körade när den svensk-grekiska duon Antique framförde bidraget "(I Would) Die for You" i Eurovision Song Contest.

2002 körade hon bakom Hanna och Lina i Melodifestivalen när de framförde bidraget "Big Time Party".

2003 skulle bli det första året då Clamp själv fick framträda med ett eget bidrag i Melodifestivalen. Då sjöng hon låten "Mr. Memory" som blev utslagen i delfinal. Samma år var även låten "You" med, en låt Clamp skrivit tillsammans med sin syster Tania och Jan Johansen.

2004 framförde hon bidraget "Min kärlek".

Clamp i Melodifestivalen 2004. Foto: Ola Torkelsson/TT.

2005 uppträdde hon med låten "Att älska dig" som tog sig till final och där hamnade den på fjärde plats.





2009 var hon återigen tillbaka i tävlingen med låten "Med hjärtat fyllt av ljus", som slutade på åttonde plats och därmed sist i delfinalen.

2011 deltog hon igen, men denna gång som en del i trion Shirley's Angels. Med bidraget "I Thought It Was Forever" tog de sig till Andra chansen där de slogs ut.

2014 tävlade hon med bidraget "Burning Alive" som slogs ut i sin deltävling.

Shirley Clamp 2014. Foto: Erik Mårtensson / TT.

2022 deltog hon med "Let There Be Angels" som åkte ut i deltävlingen.

Sammanfattningsvis har hon alltså tävlat sju gånger i Melodifestivalen och framträtt nio gånger. 2021 var hon även programledare för Andra chansen, vilket innebär att hon medverkat i Melodifestivalen totalt tio gånger, på ett eller annat sätt.

Har Shirley Clamp pojkvän eller make?

Clamp är tillsammans med hockeyspelaren Benny Rönnelöw, som hon träffade via en dejtingapp. I Rickard Olssons podd ”Hjälp, jag fyller 50!” berättar hon att paret är särbos.

– Nej vi är särbos, han har sitt stora hus i Vendelsömalm och jag behöver bo lite mindre känner jag. Det är bara så onödiga pengar, sa Clamp då, något som även Expressen har rapporterat om.

Shirley Clamp och Benny Rönnelöw 2023. Foto: Ida Åkesson/Stella Pictures.

Shirley Clamp och Benny Rönnelöw. Foto: Peter Johansson/Stella PIctures.

Har Shirley Clamp barn?

Clamp har en dotter vid namn Vilja Ottosson Clamp, 16, tillsammans med Daniel Ottosson.

Daniel Ottosson med Shirley Clamps dotter Vilja 2019. Foto: Stella Pictures.

Shirley Clamp, Vilja Ottosson Clamp och Lotta Norén. Foto: Jari Kantola/STELLA PICTURES.

Är Shirley Clamp sjuk?

Shirley Clamp led i många år av sjukdomen hypotyreos utan att veta om det. Symtomen är bland annat trötthet, nedstämdhet och värk, något som Clamp tolkade som depressioner.

– Jag var trött, och även om jag ansträngde mig med kost och träning, blev jag inte av med den extra vikten. Vad är det som händer? tänkte jag, har hon sagt i en intervju med Amelia, enligt Svensk Dam.

Till slut fann hon en specialist som talade om att det var hypotyreos, som innebär att sköldkörteln tillverkar för lite hormoner.

Vad gör Shirley Clamp 2024?

2024 har varit ett händelserikt år för Clamp. Hon har släppt ny musik, medverkat i musikalen "Mamma Mia! The Party" och flyttat till Nacka tillsammans med dottern.

– Men nu blir det Nacka strand i stället. Min dotter kommer se ut till Lidingö från sitt rum. Det är viktigt för mig att hon också känner att hon kommer trivas där vi bor – så då slog jag till!, säger hon i en intervju med Hänt.

Clamp har även en stor roll i årets julkalender "Snödrömmar". I en intervju med Aftonbladet berättar hon att hon blev förvånad över att bli tillfrågad att provläsa för rollen.

Årets julkalender ”Snödrömmar” på SVT. Foto: Jessica Gow / TT.

– Jag visste inte ens vad jag hade fått för roll, men jag tänkte att det gör ingenting. Jag kan spela träd eller sten, liksom. Det är bara kul att få vara med, säger hon till tidningen.

Har Shirley Clamp Instagram?

Ja, på Instagram går hon under namnet @shirleyclamp.