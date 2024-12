Influencer pressades på pengar - skulle läcka nakenbilder

Den 25-årige mannen befann sig i en svår depression och var påverkad av lugnande tabletter när han kom över en så kallad "breach" innehållande flera kända influencerns lösenord till sajter som Zalando, Ellos, Sellpy och Tradera.

Bland de kändisar som då fick vad som uppgavs vara deras lösenord läckta i breachen fanns ett 50-tal kända influencers, programledare och artister som bland andra Charlotte Perrelli, Pernilla Wahlgren, Little Jinder, Janni Delér, Penny Parnevik, Kenza Zouiten, Bianca Ingrosso, Peg Parnevik, Therese Lindgren och Michaela Forni.

Försökte sälja "nakenbilder" på svenska kändisar

Med hjälp av en VPN dolde den 25-årige mannen sin IP-adress och satte sedan sin plan till verket.

Med hjälp av det läckta lösenordet hackade han in sig på en känd influencers hemsida och laddade upp en bild där han skrev att det på hemsidan gick att köpa nakenbilder på svenska kändisar.

Mannen hävdade att han hade nakenbilder på svenska kändisar. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Men några riktiga nakenbilder på kändisar existerade aldrig, utan det var något mannen helt hade hittat på.

LÄS MER: Zara Larsson om sina nakenbilder: "Okej lyssna..."

Skickade utpressningsmejl till influencer

Han kallade sig för "fittnyllet" och skickade också ett utpressningsmejl till influencern, där han skrev att han kommit över hennes hemsidas kundregister och hotade att "sabotera hennes varumärke".

En svensk influencer pressades på pengar av en hackare från Norrland. Bildkälla: Stella Pictures.



"Hej NN! Du kommer under dagen att bli kontaktad av olika säljare som påstår att du har handlat diverse saker av dem på tradera. Det har du såklart inte gjort, detta har nämligen vi gjort i syfte att visa dig vad vi är kapabla att göra. Du blir nämligen härmed utpressad att betala oss 2000 kr. Betala och vi kommer låta dig vara. Betalar du inte kommer beställningarna att fortsätta, inte bara i form av traderaköp.

Vi kommer att beställa allt möjligt i ditt namn: fakturaköp, diverse abonnemang , tidningsprenumerationer, pizzabud som förväntar sig att få betalt, taxibilar till dig och dina bekanta och en hel del mer. Vi kommer aktivt att jobba för att sabotera dig och och ditt varumärke".



"Har vi inte fått in pengarna innan midnatt så kommer vi ge oss på dina kunder, har vi inte fått in några pengar innan tisdag morgon kommer vi gå full on nuk mode du kan räkna med en sjuhelvetes arbete att reda ut den här soppan mvh Fittnyllet".

I förundersökningsprotokollet som Nyheter24 har tagit del av så framkommer det även att han började ringa influencern och anhöriga till henne. Samtalen skedde mitt i natten. Influencern svarade aldrig då hon anade att det var utpressaren som ringde.

Mannen döms

I september 2022 så slog polisen till hos mannen. Under en husrannsakan så beslagtog polisen en Samsung-telefon, en Nokia-telefon, två stationära datorer, två bärbara datorer, flera USB-stickor, minneskort och hårddiskar.

Mannen har erkänt dataintrång och utpressning. Straffvärdet för hans brott är fängelse i två månader, men då han är tidigare ostraffad och att brottet begicks för länge sedan samt att han genomgår behandling för det som kan antas haft samband med brottsligheten så döms han nu till skyddstillsyn och ska även genomgå vård.