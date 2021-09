10 saker alla behöver veta om Abba

Abba är tillbaks efter ett uppehåll på nästan 40 år. Med en skiva och singlarna " I still have faith in you" och "Don't shut me down" har de erövrar listorna igen. Skivan, som har namnet "Voyage" släpps den 5 november.

1. Hur gamla är gruppens medlemmar?

Björn Ulvaeus är född den 24 april 1945 och är 76 år.

Anni-frid Lyngstad är född den 15 november 1945 och är 75 år.

Benny Andersson är född den 16 december 1946 och är 74 år.

Agnetha Fältskog är född den 5 april 1950 och 71 år.





2. Vem var egentligen gift med vem?

Abba bestod av två par som träffades och blev kära 1969.

Björn och Agnetha gifte sig 1971 och fick två barn, Linda och Christian, innan de gick skilda vägar 1979.

Anni-frid, även kallad Frida, och Benny levde som sambos tills 1978. Då gifte de men äktenskapet höll bara till 1981, då det blev skillssmässa.





3. Har Abba varit med Melodifestivalen?

Abba vann inte bara Melodifestivalen 1974 utan även hela Eurovision Song Contest med "Waterloo" i Brighton, England.

Året innan kom de på tredje plats i den svenska tävlingen med "Ring, Ring".





4. Hur mycket pengar har Abba tjänat?

Björn och Anni-frid är värda cirka 2,5 miljarder vardera.

Benny cirka 2,3 miljarder och Agnetha 1,7 miljarder.

Enligt uppgifter från Svenska Dagbladet.





5. Hur många skivor har Abba gjort?

Gruppen har än så länge släppt åtta skivor.

- Ring, Ring, 1973

- Waterloo, 1974

- Abba, 1975

- Arrival, 1976

- The Album, 1977

- Voulez Vous, 1979

- Super Trouper, 1980

- The Visitors, 1981

Det har även släppt ett flertal samlingsskivor.





6. Hur långa är medlemmarna?

Benny: 177 cm

Björn: 175 cm

Anni-frid: 172 cm

Agnetha: 172 cm





7. Hur länge höll Abba på?

Den första singeln eller EP:n som det var på 70-talet, släpptes 1972 och gruppen började sin paus 1982, som varade tills i år. Så sammanlagt ungefär tio år.





8. Vad är "Mamma Mia"?

Mamma Mia är inte bara en låt som Abba gjort, utan också en musikal och musikfilm, som bygger på Abbas låtar. Den handlar inte om själva popgruppen utan är en fristående romantisk komedi som utspelar sig på en grekisk ö.





9. Hur många skivor har Abba sålt?

Det är bekräftat att de har sålt mer än 200 miljoner skivor.





10. Kommer Abba att göra några konserter?

Popgruppen vill själva inte göra några fysiska konserter. Däremot har de avbildade avatarer som kommer uppträda i London, nästa år i maj.