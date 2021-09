Fansens fråga till Peg Parnevik efter uppbrottet: "Har han hört låten?"

Peg Parnevik, 26, har haft frågestund på Instagram om sin nya musik. Hon har precis släppt låten "Somewhere without me" som är inspirerad av ett uppbrott. Det kommer en EP i oktober.

Även om han inte nämns vid namn är lätt att lista ut att låtarna handlar om Pegs förre pojkvän Filip Lamprecht, 24. Det var tidigare i somras som det kom fram att paret gjort slut med varandra efter att ha haft en relation i cirka fem år.

Många av frågorna handlar om låtarnas innebörd och vad de betyder för Peg. Hon öppnar upp och berättar att temat för EP:n är ett uppbrotts alla steg och känslor. Chocken, sorgen, ilskan att gå vidare, första dejten och så vidare. Alla känslor som kommer när man gör slut.



"Den bästa låt jag någonsin skrivit"

Ett fan skriver inte Filips namn men frågar om "han" har hört den nysläppta låten, vilket Peg svarar på:



– Han lyssnade på den samma dag som jag skrev den, och sa att det var den bästa låt jag någonsin skrivit.

Peg får också frågor som rör ifall hon tycker att det är svårt att lyssna på musiken och om det får henne att sakna honom. Det tycker inte Peg, utan att det snarare är en lättnad att få skapa något ur smärtan. Är det något som gör henne ledsen så är det snarare saknaden av hur något hade kunnat vara.

– Jag är ledsen för att jag inte respekterade mig själv mer. Men nu är jag lyckligare och mer tillfreds än någonsin. Det är skönt att stänga det här kapitlet i mitt liv med de här låtarna.

Foto: Instagram





