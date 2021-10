Lancelot Hedman smygfilmas när han sjunger – och det låter riktigt bra

Lance Hedman Graaf, 21, har på grund av sina kända föräldrar Magdalena Graaf, 46, och Magnus Hedman, 48, befu

Lancelot Hedman. Bildkälla: Stella Pictures

Lance har svenska folket tidigare sett i tv-serien "Lance vs livet" där man fick följa hans vardag där han tränade för att bli världsmästare i Thaiboxning, träffade tjejer och spelade skivor.



Hans intresse för musiken kom i rullning tidigt och idag har han gått från att spela på klubbar och göra elektronisk musik till att skapa en helt annan typ av musik i en annan genre.

På Instagram har han berättat att han under den senaste tiden jobbat men det är ingenting som något fått höra – tills nu.

Lance Hedman filmas under sången

Under fredagen kommer Lance att släppa låten "Fördärvad" och under en repetition blev han filmad under sin sång – och det man hör är minst sagt imponerande.

Lance berättar att låten väger tungt i hjärtat och att han är förväntansfull över vad folk ska tycka.

"Fördärvad är en väldigt personlig låt som betyder mycket för mig. Presavea på länk i bio så kan du höra hur den låter redan nu".

Hör en snutt i spelaren ovan.



Så mycket pengar tjänar Lancelot Hedman

Under inkomståret 2020 hade Lance Hedman Graaf en fastställd förvärvsinkomst på 334 200 kronor.

Tidigare i år registrerade han även aktiebolaget "Lancelot Music AB", som bedriver producerande och framförande artistisk verksamhet.

Eftersom bolaget varit aktivt i mindre än ett år har de inte hunnit redovisa något bokslut. Det återstår alltså att se hur det går för Lance Hedman Graaf på bolagsfronten.