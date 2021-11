När influensern Alice Stenlöf, 25, satte sig ner och ventilerade lite aktuella frågor med sina följare i en vlogg kom samtalet in på hennes assistent Lucas Armando Feola, 24.

Då släppte hon en riktig bomb. Duon har jobbat nära varandra i flera år, men nu är den tiden förbi.

– Sanningen är att han har slutat jobba med mig. Och det är för att han har fått ett jobberbjudande han inte kunde tacka nej till, säger Alice i vloggen.

Vad Lucas ska hitta på härnäst framgår inte i Alice Stenlöfs vlogg – men när Bianca släppta sin senaste vlogg kan vi ha fått ett par ledtrådar.

Lovisa Worge har sagt upp sig

Bara någon vecka efter nyheten om att Lucas slutat hos Alice så nås vi av en annan, lite liknande nyhet.

Även Lovisa Worge, 24, assistent till Bianca Ingrosso, 26, har sagt upp sig.

På sin Instagram delar Bianca med sig av en sms-konversation mellan henne och Lovisa som handlar om beslutet.

"Har by the way sagt upp mig hos dig nu"

"Hur sjukt hahaha"

"Nästan exakt fyra år", skriver Lovisa i tre sms i direkt följd.

Foto: Instagram/biancaingrosso

"End of an era", skriver Bianca till konversationen när hon lägger upp den på Instagram.



Vad ska Lovisa Worge göra nu?

Vad ska hon hitta på istället då? Det får man inte veta med säkerhet. Men när Bianca får frågan om vad för annat slags företag hon skulle vilja starta utöver CAIA så ger hon ett lite hemlighetsfullt svar.

"Ja vad skulle det vara.....", skriver Bianca och taggar Lovisa Worges Instagramkonto.

Bilden delades kort senare på Lovisas story, med bildtexten "Pirr!!!".

Foto: Instagram/lovisaworge

Lovisa och Bianca klev in i nytt bolag

I början av oktober klev både Bianca Ingrosso och Lovisa Worge in i det nystartade bolaget "Ani Who AB", vilket Breakit var först med att avslöja. Företaget ska enligt uppgift ägna sig åt e-handel med mode och accessoarer.

Både Bianca och Lovisa sitter med i bolagsstyrelsen – och kanske är det anledningen till hennes uppsägning? Biancas senaste bild i flödet på Instagram får oss att tro att så kan vara fallet.

Vi väntar med spänning på mer uppdatering i frågan!