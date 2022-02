Lena Nilsson delar nytt inlägg om sonen Einárs död

Det var för cirka tre månader sedan som den 19-årige rapparen Nils "Einár" Grönberg till döds i södra Stockholm. Han lämnade en stor sorg över hela Sverige och polisen arbetar fortfarande med att reda ut vilka som mördade artisten.

Vill du läsa ikapp om fallet så har Nyheter24 skrivit en sammanfattning här.

Einár blev 19 år gammal. Bildkälla: SVT Play

För ett par veckor sedan släppte SVT en dokumentär om Einárs väg från liten pojke som flyttande mellan olika HVB-hem – till att bli en av landets mest framgångsrika rappartister.



I dokumentären vittnar även kollegor och vänner till Nils att de såg en oroande utveckling i hans musik som de visste skulle komma att provocera fel folk. En av vännerna som försökte varna Nils om detta var Kartellen-profilen Sebastian Stakset.

– Om man ska sjunga om de här grejerna måste man förstå vilka problem de här grejerna kommer med. Så klart folk kommer att testa dig om du sjunger i dina låtar att du är världens tyngsta gangster. Då kommer de som anser sig vara världens tyngsta gangster att fråga 'vem är du', säger han.



– Jag kan inte döma vad folk blir provocerade av och inte men jag har själv lyssnat på en del av hans låtar som jag önskar att han aldrig hade gjort, så jag hade konstant en klump i magen kring vad som skulle hända med honom, berättar Sebastian.

Sebastian Stakset var en av medlemmarna i den framgångsrika gruppen Kartellen. Bildkälla: SVT Play

– Min roll i hans liv var att försöka få honom att fatta rätt beslut och att inte göra samma misstag som jag själv hade gjort. Då han var så duktig musikalisk sa jag att du inte behövde rappa om dom här gangstregrejerna, säger han i dokumentären och fortsätter:

– Du kan rappa om andra saker. Skulle han byta samtalsämne skulle han inte behöva bli testad på det sätt han blev. Jag tänkte att han kunde byta musikstil, reda ut problemen och bara chilla. Men tyvärr valde han en annan väg.

Lena Nilsson delar nytt hjärtskärande inlägg

Nils mamma, skådespelerskan Lena Nilsson har i flertalet inlägg på sociala medier uttryckt sin sorg efter sonens bortgång. Efter varje inlägg har hon mötts av mängder kärleksfulla kommentarer och stöttande ord från följare samt nära och kära.



Under fredagen skrev hon ut ett inlägg där hon berättar att det enda som kunnat hjälpa henne under den svåra tiden – är just kärlek.

Lenas inlägg till allmänheten. Bildkälla: lena.r.nilsson/Instagram

"Ja det enda som hjälper och betyder något är kärlek och empati.Kärlekshandlingar hjälper.Kärleksfulla gränssättningar hjälper om nåt är fel.Förlåtelse hjälper.

"När jag förlorade Nils blev det ännu tydligare. Det går inte över, men det blir mer kärlek och mer sorg och mer förlåtelse och ännu viktigare att se det fantastiska i livet", skriver hon i sitt inlägg.

Det går inte att kommentera på inlägget.