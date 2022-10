Omstridda "Bros" – nu kommer den till Sverige

44-åriga Billy Eichner slog igenom med "Billy on the street" där han gick runt på stan och ställde komiska frågor till vanligt folk. Han medverkade i tv-serierna "Parks and recreation" och "Difficult people". Eichner har även gjort den engelskspråkiga rösten till den nya "Lejonkungen"-filmen.

Eichner spelar huvudrollen och har varit med och skrivit manus till "Bros".