David Sundin inför tolvslaget i tv: Gåshud

Nyårssändningen på Skansen 2022 David Sundin är programledare för 2022:s nyårssändning i SVT. "Bäst i test"-profilen ska om några veckor påbörja inspelningen av långfilmen "Knyckertz och snutjakten" om familjen Knyckertz som syntes i julkalendern 2021. Lena Olin har hedersuppdraget att läsa Alfred Tennysons dikt "Nyårsklockan". Skådespelaren var senast aktuell i filmen "Hilma", tillsammans med dottern Tora Hallström. Filmen regisserades av maken Lasse Hallström. Artister på plats är Peter Jöback och Petra Marklund, Rennie Mirro och Joachim Bergström, Frida Green, Nadja Kasanesh Holm och Get Up Soul Choir, som samtliga ackompanjeras av husbandet med kapellmästare Johan Granström i spetsen. Jessica Andersson och Mariette inleder det nya året och avslutar sändningen från Skansen med arenarock. Programmet sänds mellan 23.10 och 00.15 i SVT1 och SVT Play.

Året närmar sig ett slut och i vanlig ordning direktsänder SVT tolvslaget från Sollidenscenen på Skansen i Stockholm.

I år är det komikern och skådespelaren David Sundin som leder kvällen för publik på plats och hemma i tv-sofforna. Med honom på scen finns bland andra artisten Peter Jöback, som tar ton innan Lena Olin läser dikten "Nyårsklockan".

— Jag har bara lyssnat innan och får liksom gåshud, berättar Sundin om Jöbacks uppträdande.

Programledaren har förberett en nyårsutstyrsel bestående av smoking, rock och mössa, samt kikat ut ett fleeceunderställ till kvällen, som kan bli kylig – en anledning att familjen inte är på plats.

— Det blir nog lite kallt, jag har småbarn, så de kommer befinna sig på annat kalas.

Värsta nyårsminnet

David Sundin har firat nyår på alla möjliga vis, från skyskrapor i Tokyo till sena fester – men också sovandes, något han menar är underskattat.

— Nu hoppas jag såklart att folk ska kolla på det här på tv och kanske håller sig vakna, men jag har vid ett flertal tillfällen valt att sova in det nya året och det kan vara rätt mysigt.

Men ett särskilt nyår under täcket var inte självvalt. David Sundin hade åkt till New York just för stadens maxade nyårsfirande, men blev istället superförkyld och sängliggandes. Komikern berättar att han såg lite av firandet på tv från hotellsängen.

— Det blev lite antiklimax får man lov att säga, men jag överlevde det.

Lena Olin har det hedersfyllda uppdraget att läsa dikten "Nyårsklockan" på Skansen.

Lena Olin läser "Nyårsklockan"

Traditionen att en välkänd röst ringer in det nya året med att läsa Alfred Tennysons dikt "Nyårsklockan" lever vidare.

Nu tar skådespelaren Lena Olin över stafettpinnen från Reine Brynolfsson, som läste förra året.

— Det är ärofyllt och glädjande, säger hon.

Skådespelaren tvekade inte att tacka ja när frågan kom. Lena Olin är uppväxt med nyårssändningen och berättar att dikten inte sällan lästes av hennes föräldrars vänner, giganter som Jan Malmsjö, Jarl Kulle och Georg Rydeberg.

— Man har ju liksom vuxit upp med det här som en stor stund hemma och att det betyder någonting.

Lena Olin beskriver själva dikten, som inleds med orden "Ring, klocka, ring", som glasklar och både storartad och mänsklig.

— Det är bara att försöka framföra den från mitt hjärta.

Nu laddar hon upp inför direktsändningen på Skansen. Skådespelaren berättar att hon håller sig frisk, utöver en viss resfeber. Lena Olin flyger till Sverige för nyårssändningen medan familjen stannar kvar i USA.

— Det känns alltid som att verkligen komma hem till byn när vi är hemma. Så då är hela svenska folket min familj som jag firar med.