Banksys värld tar plats i Malmö

Fakta: Banksy Det är fortfarande inte känt vem den världsberömda, hemlighetsfulle graffitikonstnären Banksy egentligen är. Hans gatukonst uppmärksammades först i Bristol, Storbritannien, i början av 1990-talet och på den tiden kopplades han ihop med en graffitigrupp i staden. Ofta målar han med hjälp av schabloner och motiven är satiriska, politiska och antiauktoritära. Udden är till exempel riktad mot krig, mot kapitalismen och mot staten. Han har målat runt om i världen. Exempelvis smyckades muren mellan Israel och Västbanken 2005 med nio Banksymålningar. Hans verk har också dykt upp på Batacláns konsertlokal i Paris efter terrordådet 2015 och på sju olika platser i det krigshärjade Ukraina i november förra året. Brexit, coronapandemin och migranters livsfarliga resor över Medelhavet hör också till det som uppmärksammats av Banksy. Hans verk har sålts för mångmiljonbelopp på världens auktionshus. 2018 lät Banksy sitt eget motiv "Flicka med ballong" delvis strimlas i en dokumentförstörare som var inbyggd i tavelramen. Strimlingen skedde under pågående auktion av verket på Sotheby's i London. "The mystery of Banksy – a genius mind" visas i Malmö den 14 januari till 21 maj. Sedan kommer den till Eriksbergshallen i Göteborg där den visas 9 juni till 8 september. Källor: NE med flera.

Med sina satiriska och politiska verk kommunicerar den anonyme graffitikonstnären Banksy konstant med omvärlden.

Han dyker upp i Londons tunnelbana under pandemin, i Venedig under konstbiennalen, på kändisjippon i Los Angeles och i krigshärjade städer i Ukraina. Men många av verken försvinner in i privata samlingar efter att ha sålts för fantasisummor på auktion, konstaterar hon.

— Verken som visas här kan inte ses någon annanstans, 80–90 procent har försvunnit.

Till sin hjälp har det tyska produktionsbolaget bakom utställningen tagit erfarna internationella konstnärer som gjort exakta kopior av installationer, graffitimålningar, skulpturer och tryck på olika material som tyg, plexiglas och aluminium.

Enkelt att kopiera

Aldrig förr har det varit så enkelt att kopiera ett konstverk som i den digitala eran, enligt Virginia Jean. För överallt där den mytomspunne konstnärens verk poppar upp åker mobilkamerorna fram. Kopiorna har gjorts utifrån miljontals foton. Därtill visas på skärmar Banksys egna videoklipp som han lagt ut på sociala medier.

Det är alltså inte svårt, men är det tillåtet att utan konstnärens uttryckliga medgivande kopiera 160 verk och dessutom visa hans filmer?

Utställningen som under lördagen har vernissage på Amiralen i Malmö är försedd med brasklappen: "En icke-auktoriserad utställning".

Verket "Angel bust" (kopia) av Banksy.

Produktionsbolaget hänvisar till att Banksy själv har uttryckt att "copyright är för förlorare" – och att han hittills inte har protesterat mot utställningen, som redan visats för 1,2 miljoner människor i 13 tyska och österrikiska städer.

— Vi har försökt att komma i kontakt på flera sätt, men vi har inte fått någon reaktion. Det tar jag som en komplimang, säger Virginia Jean.

Banksys studio

Besökarna får vandra genom en hel Banksyvärld, där aporna har tagit över i det brittiska parlamentet och en elefant i naturlig storlek tar plats i rummet, målad i samma röda och guldfärgade mönster som bakgrundstapeten. Vi går genom en tunnelbanevagn i London och genom Banksys egen konstnärsstudio.

Självklart finns här också en kopia på konstnärens kanske allra mest kända verk: "Girl with ballon", som under en konstauktion 2018 plötsligt började strimlas sönder av en inbyggd dokumentförstörare. Även den strimlade varianten, som fick namnet "Love is in the bin" finns här, liksom en film om hur strimlingen gick till.

Verket "Clutch bag" och i bakgrunden "Girl with balloon" som sedan blev till ’"Love is in the bin".

Utställningen tar också fasta på det som Virginia Jean beskriver som Banksys drag av "en modern Robin Hood". Här finns en modell av det knallrosa fartyget Louise Michel som hans egen fond finansierar och som används för att rädda flyktingliv på Medelhavet.

"Blir inte rika"

Här uppmanas besökarna att själva skänka pengar till fonden och i gengäld lovar arrangörerna att bidra med den dubbla summan. Även en del av intäkterna från utställningens butik går till Banksys fond.

— Det är viktigt för oss att göra det här på ett sätt som hedrar Banksy och att också ge något tillbaka. Vi hade gärna gett ännu mer, men jag lovar, vi blir inte rika på det här, säger Virginia Jean.