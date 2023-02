Stjärnspäckad jakt på en mördare får ett slut

Fakta: Viaplay-premiärer i urval "Limbo". Tv-serie av och med Rakel Wärmländer om tre mödrar vars söner har råkat ut för en svår bilolycka. Björn Dixgård från Mando Diaos första singel som soloartist ("Higher") är ledmotiv. Premiär den 12 februari. "Förhöret". Den stjärnspäckad kammarspelsdeckaren med bland andra Lars Mikkelsen, Sverrir Gudnason och Evin Ahmad når sitt slut. Tittarna får äntligen veta som mördade Christina.. Premiär den 26 februari. "Strandhotellet". Deckardrottningen och mångsysslaren Camilla Läckberg är tillbaka med en modern såpa om maktkamp och mord på ett hotell i kuststaden Saltsjövik (Varberg). Premiär den 7 mars. "The swarm". Internationell eko-thriller med svenske Alexander Karim i huvudrollen om ett mystiskt väsen som väcks till liv på havsbottnen. Bygger på den tyske författarens Frank Schätzings roman. Premiär senare i vår. "Ingen ängel". Ungdomsserie om en kaxiga queen bee signerad Viaplay Talent-vinnaren EliSophie Andrée. Twisten är att huvudpersonen Angelina visar sig vara en seriemördare. Premiär senare i vår. "Arkitekten". Hajpad miniserie om ung Oslo-arkitekt och den urspårade bostadsmarknaden. Tävlar på filmfestivalen i Berlin. Premiär senare i vår. "Husköp i blindo". Äntligen en svensk version av den uppskattade realityserien "Buying blind". Husköpare släpper kontrollen helt och låter experter köpa ett hus till dem. Premiär senare i vår. "Högspänning". Realityserie i stil med "Frusna vägar" om hjältarna som säkrar vår elförsörjning. Serien följer ett gäng starka personligheter i deras inte sällan farofyllda arbete. Premiär i mars. "Munch". Episodfilm om konstnären Edvard Munch med svenska Lisa Carlehed i rollen om August Strindberg (!). "Skriet"-målaren spelas av inte mindre än fyra olika skådespelare. Premiär den 24 mars. "Liv Ullmann – The road less travelled". Unik inblick i Ingmar Bergmans partner och favoritskådespelares långa karriär. Följ Liv Ullmann från barnsben fram till hyllningar på Oscarsgalan. Premiär senare i vår.

Tittarna kan se fram emot många nyheter på Viaplay i vår. Camilla Läckbergs nya tv-skapelse "Strandhotellet", Rakel Wärmländers "Limbo" och den europeiska storsatsningen "The swarm" med Alexander Karim står i fokus på Viaplays vårpresentation.

Men det blir också många återseenden. Norska "Delete me" med svenska Happy Jankell liksom Amy Deasismonts "Thunder in my heart" – nu med Christina Schollin i rollen som virrig och kaninälskande hyrestant – är tillbaka med nya säsonger.

Ett tv-serie som i vår rundar av är "Förhöret". I de två första säsongerna var det föräldrarna (Ulrich Thomsen och Trine Dyrholm) som jagade dottern Christinas mördare. I den tredje och sista är det hennes mentor Holger Lang (Lars Mikkelsen) som söker svar på vem som dödade arvtagerskan till hans bolag.

Mordet får sin lösning

Liksom i de två första säsongerna av Christoffer Boes och Jakob Weis hyllade tv-serie möter Holger i varje avsnitt en ny person som kan veta något om mordet – eller vara mördaren. Bland de misstänkta finns Evin Ahmad och Sverrir Gudnason.

— Vårt möte äger rum i en helikopter och slutar på en golfbana, säger Sverrir Gudnason, som spelar en ung och hänsynslös affärsman.

Den gemensamma nämnaren mellan Sverrir Gudnasons och Evin Ahmads rollfigurer är Holgers bror. Evin Ahmads rollfigur överraskas av Holger i broderns lägenhet. Det blir en känsloladdad och högintensiv konfrontation med flera oväntade vändningar.

Svenska manusförfattare kan lära sig mycket av danska, tycker Sverrir Gudnason och Evin Ahmad som är med i den tredje och sista säsongen av Christoffer Boes och Jakob Weis hyllade tv-serie "Förhöret".

Både Sverrir Gudnason och Evin Ahamad tilltalades av det speciella formatet där varje avsnitt är ett febrigt kammarspel. "Förhöret" var en skådespelarutmaning besläktad med teaterns textmassa. Dessutom kan ju danskarna det där med att skriva manus.

— De är väldigt duktiga på manus i Danmark. Jag ser gärna att manusförfattarna i Sverige lyfts och hyllas på samma sätt som de gör där. Jag tror det skulle vara bra. Här blir det lätt så att de hamnar lite i skymundan, säger Sverrir Gudnason.

Hemligt projekt

Evin Ahmad håller med. Hon ska snart tillbaka till Danmark för att jobba med ett hemligt projekt. Men det finns också svenska manusförfattare som de håller högt.

— Jag blev väldigt rörd av Hans Rosenfeldts manus till "Ronja Rövardotter". Och så gillar jag Peter Birro eftersom han vågar ta i, säger Sverrir Gudnason.

I Viaplays kommande nyfilmatisering av Astrid Lindgrens älskade bok spelar han rövarhövdingen Borka. Inspelningarna är i sedan länge i full gång och efter en tur till Litauen och flera till Bergslagen och Ångermanland är man nu på plats i Södertälje.

— Man har byggt upp Mattisborgen och Borkafästet i en studio där.

Evin Ahmad satt nyligen i juryn för MOV i Husby – en filmfestival för filmare från Stockholms förorter – och vill lyfta den unga generationen film- och tv-skapare.

— Där tror jag att några av våra bästa framtida manusförfattare kan finnas. Särskilt vinnaren Yohannes Frezgi. Hans film "Snöblind eller solblind" var jättespännande.

I Camilla Läckbergs nya tv-skapelse "Strandhotellet" medverkar Filip Wolfe Sjunnesson, Sofia Karemyr, Samuel Fröler och Jenny Ulving McCabe – såpoperastjärnan från "Vänner och fiender" (1996–2000).

Viaplay och andra strömningstjänster producerar film och tv-serier i en rasande takt och det är många som vill ha med Sverrir Gudnason och Evin Ahmad. Att vara skådespelare i dag är inte samma sak som för tio år sedan. Tempot är högre och anbuden fler. För Evin Ahmad ledde det nyligen till stora tvivel på yrkesrollen.

— Jag har haft starka tvivel på det jag gör, kring vad jag vill och vart jag är på väg. Mötet med Lars Mikkelsen var faktiskt avgörande. Jag har insett att jag kanske ska berätta historierna som måste berättas, inte de som jag vill berätta, säger hon.

Även Sverrir Gudnason har många gånger tvivlat.

— Det är lätt att tacka ja till allt när man är i början av karriären och man har gjort något som får alla att rycka och dra i en. Samtidigt är det i början som man måste försöka välja vad man gör så att inte karriären blir något annat än vad man tänkt sig.