Super Bowl: Fem minnesvärda halvtidsshower

Super Bowl är den tveklöst största amerikanska tv-sändningen, och halvtidsshowen ses årligen av runt 100 miljoner tittare bara i USA. Att få uppträda i den är därmed en fjäder i hatten för artisterna.

I år är det Rihanna som, natten till måndag svensk tid, ska ägna de cirka 15 minuter som halvtidsartisterna får till sitt förfogande åt att göra storstilad comeback efter att ha varit mammaledig från artisteriet under en tid.

Genom åren har några av världens största stjärnor fått halvtidsuppdraget. Här är några utvalda höjdpunkter:

2022: Dr Dre, Eminem, Mary J Blige, 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg:

För första gången i Super Bowls historia var det i fjol hiphopens tur att vara huvudakt i halvtidsshowen. Hiphopmogulen Dr Dre tog med sig några av västkust-hiphopens största namn och levererade en show som många anser vara den bästa i halvtidsshowens historia.

Scenen bestod av Los Angeles-stadsdelen Compton i miniatyr, showen var full av överraskningar och i höstas prisades showen med en Emmy för sin kreativitet.

2016: Coldplay:

Coldplay levererade en färgglad... ja, Coldplayshow, men i slutändan var det inte det brittiska poprockbandet som blev det egentliga huvudnumret.

När Beyoncé och Bruno Mars plötsligt dök upp och slog samman sina låtar "Uptown funk" och "Formation" och gjorde upp i en minnesvärd danceoff blev publiken som tokig. Klippet är fortfarande ett av de mest sedda halvtids-klippen på Youtube.

2015: Katy Perry

Katy Perry slog på stort, gjorde entré på en gigantisk, mekanisk guldtiger och levererade hits som "Roar", Teenage dream" och "Fireworks". Men trots den storslagna inramningen blev årets stjärna lite oväntat: En haj.

Perry flankerades av två dansare i hajdräkter och den till vänster om henne blev superstjärna på kuppen. "The left shark" blev ett begrepp och upphov till en aldrig sinande ström av memes tack vare hajens, eh, personliga tolkning av koreografin.

Även Missy Elliotts gästspel med låten "Get ur freak on" blev mångas favorit det året.

2007: Prince:

I hällande regn genomförde Prince sin halvtidsshow 2007. Med risk för liv och lem – eftersom det inte riktigt är meningen att man ska spela elgitarr utomhus under ett pågående åskoväder – spelade han sina största hits och avslutade hela kalaset med en bombastisk "Purple rain". Och faktum är att han lyckades vända vädret till sin fördel – det framstod nästan som en regisserad specialeffekt.

I en kortdokumentär om den aktuella kvällen berättar sändningsproducenten Bruce Rodgers hur han meddelade Prince att regnet öste ned och frågade hur stjärnan ställde sig till det.

Svaret? "Can you make it rain harder?" ("Kan du få det att regna ännu ännu mer?").

2004: Janet Jackson:

Musiken i halvtidsshowen 2004 hamnade i skymundan, eftersom det alla mindes var en praktskandal. Janet Jackson var kvällens huvudnummer, och hon hade bjudit in Justin Timberlake som under framträdandet drog i Jacksons kläder och blottade hennes bröst inför miljontals tittare. Händelsen ledde till starka reaktioner och över 200 000 personer protesterade till det ansvariga tv-bolaget CBS, som ålades miljonböter.

Myndigheten FCC gjorde en utredning, kongressförhör samt en stor offentlig debatt. Följderna blev att direktsända evenemang som Grammy- och Oscarsgalan numera sänds med viss fördröjning för att oförutsedda händelser ska kunna klippas bort.