Lista: Här är vårens 15 hetaste tv-serier

"Händelser vid vatten" (SVT Play).

Asta Kamma August, Rolf Lassgård och Pernilla August spelar huvudrollerna i SVT:s hyllade filmatisering av Kerstin Ekmans naturlyriska kriminalroman som även skildrar 70-talets vänstervåg.

"The last of us" (HBO Max).

Efter apokalypsen vågar sig en man och en flicka ut utanför den skyddande zonen på en resa tvärsöver USA och tvingas försvara sig med zombier som anfaller dem. Baserat på ett populärt tv-spel.

"Fleishman is in trouble" (Disney+).

Toby Fleishman upptäcker att hans ex-fru är försvunnen. Deras komplicerade förhållande återberättas medan alla undrar vart hon har tagit vägen. Jesse Eisenberg och Claire Danes spelar huvudrollerna.

"Daisy Jones & The Six" (Prime Video).

På 1970-talet når ett rockband enorma framgångar, men deras fall blir plågsamt. Sam Claflin och Riley Keough spelar huvudrollerna i en dramaserie som har fått många att jämföra med Fleetwood Mac.

"Leva life" (Viaplay).

24-åriga journalisten Nora har livet framför sig när cancern slår till. Hanna Ardéhn spelar huvudrollen i en serie om en tjej som får prioritera om i livet, men tack och lov har sina vänner omkring sig.