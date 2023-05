Beyoncé "extra allt" har landat

Fakta: Beyoncés soloturnéer "Dangerously in love". Europaturné, 10 shower, 2003. "The Beyoncé experience". Världsturné, 96 shower, 2007. "I am". Världsturné, 108 shower, 2009–2010. "The mrs Carter show". Världsturné, 132 shower, 2013–2014. "The formation". Världsturné, 49 shower, 2016. "Renaissance". Världsturné, 57 shower, 2023.

Det började med ett inlägg på Beyoncés Instagram i februari. "Renaissance world tour 2023" löd texten till en bild av Beyoncé på en glitterhäst och fansen gick naturligtvis i taket. Att hon skulle ge sig ut på sin första soloturné på sju år blev en världsnyhet, men att tillkännagivandet kom så snart inpå turnéstarten var oväntat.

Senast Beyoncé var i Sverige var 2018. Då gjorde hon och maken Jay-Z gemensam sak med världsturnén "On the run". Två år tidigare var hon här med soloturnén "The formation", som byggde på hyllade albumet "Lemonade".

Blev historisk

Den nya världsturnén bygger på albumet "Renaissance" som släpptes i fjol och som av många kritiker har hyllats som en av Beyoncés bästa. På Grammygalan i februari vann hon i kategorierna bästa r'n'b-låt samt bästa dans/elektronica-album och blev därmed historisk som den artist som har vunnit flest priser på galan någonsin.

Beyoncé har inte spelat live sedan Jay-Z-turnén, om man inte räknar ett privat framträdande i Dubai i januari i år. Då spelade hon på invigningen av ett lyxhotell inför en publik full av journalister och influerare. Spelningen blev dock ett bakslag då stjärnan fick hård kritik för att hon inte bojkottade Förenade Arabemiraten och dess hårda lagar kring gayrättigheter.

Internationella fans

Till glädje för de svenska fansen har "Renaissances" första två spelningar alltså förlagts till Sverige – men det är inte bara svenskar och skandinaver som gillar det. På grund av den svaga svenska kronan samt det höga trycket på konserterna i USA är det även många amerikaner som sätter sig på flyget för att se Beyoncé här i Sverige. Att det är just turnépremiär är också en faktor som bidrar till att fler internationella fans kommer till Sverigespelningarna.

Och om några av fansen befann sig på Gröna Lund i Stockholm i slutet av förra veckan kanske de hade extra tur och fick en glimt av superstjärnan – redan då hade familjen Knowles-Carter landat i Sverige och roade sig i nöjesparken, enligt Aftonbladet.

Rekordsumma

Det har inte avslöjats mycket av detaljer kring själva showen, men med tanke på hur påkostade flera av Beyoncés tidigare soloturnéer har varit lär hon inte spara på krutet. I april hyrde hon Europas största inomhusarena, La Défense i Paris, enbart för de slutgiltiga repetitionerna och ingen väntar sig mindre än extra allt.

Flera medier beskriver turnén som en av de hetast emotsedda på årtionden. Enligt arrangören Live Nation kan långt ifrån alla som vill få biljetter trots att en rad extra datum har lagts till turnéplanen eftersom "efterfrågan långt överskrider tillgången". Redan innan extradatumen lades till uppskattade Billboard att turnén kommer att dra in omkring tre miljarder kronor, vilket skulle göra den till Beyoncés mest inkomstbringande hittills.

"Renaissance world tour" avslutas i New Orleans den 27 september.