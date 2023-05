Ludwig Göransson tonsätter historien i SVT-serie

Född: 1 september 1984 i Linköping

Familj: Bor i Los Angeles med hustrun Serena McKinney och sönerna Apollo och Romeo.

Utbildning: Studerade på Kungliga musikhögskolan i Stockholm och flyttade därefter till Kalifornien för över 15 år sedan för att studera vid USC School of Cinematic Arts i Los Angeles.

Gjort musik till, bland annat: filmerna "Creed", "Black Panther", "Tenet", "Wakanda forever" och "Oppenheimer", samt tv-serierna "The Mandalorian" och "The book of Boba Fett".

Samarbetat med: Donald Glover, under artistnamnet Childish Gambino och han har även producerat gruppen Haim.

Priser: 1 Oscar, 2 Emmy, 3 Grammy, samt 3 Golden Globe-nomineringar.