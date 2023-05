Les Misérables-musik på turné

Musikalen av Alain Boublil och Claude-Michel Schönberg är den musikal som har spelats längst i världen, och 15 solister från West End, i ledning av den konstnärlige ledaren Stephen Ellery, samlas för att framföra musiken i en konsert som kallas "The music of 'Les Miserables' in concert".

Rollen som Jean Valjean görs av Chris Green.

Turnéplan: 30/1 Halmstad, 31/1 Växjö, 1/2 Jönköping, 2/2 Uppsala, 3/2 Helsingborg, 4/2 Göteborg.