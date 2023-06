Sommarens tv – här är höjdpunkterna

Fakta: Mer sommar-tv ”The crowded room”, thrillerserie med Tom Holland och Amanda Seyfried (9/6, Apple Tv+) ”First five”, dokumentär om dåvarande statsministern Sanna Marin och hennes kvinnliga kollegor i Finland (9/6, HBO Max) ”Beskedet”, dokumentär om kompositören Stefan Nilsson och beskedet att han fått ALS (11/6, SVT) ”Första dejten”, säsong 6. (13/6, SVT) ”Allt eller inget”, serie om vad som har hänt med gänget 25 år senare. (14/6, Disney+) “Black mirror”, säsong 6. (15/6, Netflix) ”Lotta på Liseberg”, premiär. (19/6, TV4) ”Secret invasion”. Marvelserie om Nick Fury med Samuel L Jackson. (21/6, Disney+) “I am a virgo”, ny komediserie om blyg kille som blir kompis med superhjälte. (23/6, Amazon Prime) ”Laxbralla”, säsong 2 av humorserien. (23/6, SVT) ”Allsång på Skansen”, Pernilla Wahlgren är ny programledare. (27/6, SVT) ”Morden i Midsomer”, 23:e säsongen. Fyra avsnitt. (27/6, SVT) ”Hijack”, thrillerserie med Idris Elba. (28/6, Apple Tv+) ”Älska igen”, romantiskt komedidrama från England. (28/6, SVT) “Great expectations”. BBC-drama baserat på Dickens roman. (28/6, Disney+) “Jack Ryan”, fjärde och sista säsongen med John Krasinski. (30/6, Amazon Prime) “Wham!”. Dokumentär om George Michael och Andrew Ridgeley. (5/7, Netflix) ”The afterparty”, andra säsongen. (12/7, Apple Tv+) ”Barnmorskan i East End”, julspecial följt av den elfte säsongen som utspelas 1966. (16/7, SVT) ”Hjälp, vi har köpt en bondgård”, säsong 4. (17/7, SVT) ”Futurama”, är tillbaka med en elfte säsong efter tio års uppehåll. (24/7, Disney+) ”Physical”, tredje och sista säsongen. (2/8, Apple Tv+) “Only murders in the building”, tredje säsongen. (8/8, Disney+) “Ragnarok”, säsong 3. (24/8, Netflix) ”1 mot Sverige”, Babben Larsson programledare med Ahmed Berham som ny sidekick tillsammans med Erik Ekstrand. (25/8, SVT)

"Babylon Berlin" (19 juli, SVT)

Den storslagna tyska seriens nya säsong kommer äntligen till svensk tv. Fansen har väntat sedan 2021 på att få återse kommissarie Gereon Rath och kriminalassistent Charlotte Ritter. Säsongen tar sin början på nyårsafton 1930 och Berlin är fattigare än någonsin efter finanskrisen.

Volker Bruch spelar kommissarie Gereon Rath i "Babylon Berlin". Pressbild.

"The bear" (19 juni, Disney+)

Serien hyllades som en av de bästa nya serierna någonsin. Nu återvänder Jeremy Allen White, i rollen som Carmy, för att svettas bakom grytorna i restaurangköket. Bob Odenkirk, känd från "Better call Saul" är också klar för en roll i säsong två.

"The righteous Gemstones" (19 juni, HBO Max)

Dramaserie om en känd amerikansk predikantfamilj. John Goodman spelar patriarken Eli Gemstone. Serien kretsar kring relationen till hans tre omogna barn Jesse, Judy och Kelvin, som livnär sig på pappans tv-sända gudstjänster. Serien är skriven av Danny McBride, som spelar sonen Jesse, baserad på hans egen uppväxt i en televangelistkyrka.

”Vardy v Rooney: A courtroom drama” (21 juni, C More)

Brittiskt drama om rättegången i den så kallade Wagatha Christie-affären, mellan fotbollsfruarna Rebekah Vardy och Colleen Rooney. Affären, där Rooney anklagade sin nära vän Vardy för att läcka hennes privata bilder till pressen – och sedan stämdes för förtal – blev en följetong i brittisk press. Nu tar sig teamet bakom "En engelsk skandal" an fallet.

"Outlander" säsong 7 (17 juni, Viaplay)

Näst sista säsongen av romantiska långköraren "Outlander" är efterlängtad av fansen. Serien kretsar kring sjuksköterskan Claire, som på 1940-talet åker tillbaka i tiden till 1700-talets Skottland och träffar sitt livs kärlek – högländaren Jamie. I säsong sju hamnar paret mitt i den amerikanska revolutionen och Jamies okände son dyker upp.

Sam Heughan och Caitríona Balfe spelar huvudrollerna i "Outlander". Pressbild.

"And just like that" (22 juni, HBO Max)

Den omtalade, men samtidigt sågade, fortsättningen på "Sex and the city" kommer tillbaka med en andra säsong. En nyhet är att den motsträviga Kim Cattrall, i rollen som Samantha, gör ett litet inhopp i serien.

"Heartstopper" (3 augusti, Netflix)

Tonårsdramat, baserad på serieböckerna med samma namn, blev en succé för Netflix när första säsongen sändes. I säsong två har Nick och Charlie blivit tillsammans på riktigt och vågar till slut vara öppna med sin relation.

"Who is Erin Carter?" (24 augusti, Netflix)

Svenska stjärnan Evin Ahmad gör sin första stora internationella roll som en brittisk lärare boende i Spanien. När hon hamnar mitt i ett rånförsök i en matbutik visar det sig att hon har ett mörkt och våldsamt förflutet.