Veckans film och serier – fotboll och mord

FILMER (premiär 7/7).

"Elementärt".

En ny "Toy story", "Wall-E" eller "Inside out"? Kanske inte. Det är lätt att få högt ställda förväntningar på varje ny stor animerad film från Disney och Pixar som ofta håller en hög lägstanivå (det klumpiga rymdäventyret "Lightyear" undantaget). Den här gången utspelar sig handlingen i en värld av jordens olika element som samlas i Element City, där en familj av hetlevrade eld-figurer blir utstötta av de andra elementen. Räkna med lättsam humor och progressiva lärdomar för hela familjen.

Mila (Flutra Cela) och Kia (Judith Sigfridsson) är bästa vänner och lagkamrater i svenska fotbollsfilmen "Forever". Pressbild.

"Forever".

Fotbollen står i centrum för det här svenska tonårsdramat om vännerna Mila och Kia som spelar i samma lag, precis som skådespelarna Flutra Cela och Judith Sigfridsson faktiskt gör i verkligheten. När de får en ny proffstränare lyfter deras färdigheter på planen. Samtidigt börjar deras vänskap prövas av nya kärlekar och ambitioner. Lika mycket ett drama om fotboll och att växa upp som en kampfilm för att förbättra damfotbollens villkor.

Övriga premiärer:

Familjen i den avslutande (?) "Insidious" måste konfrontera sina demoner bakom en röd dörr, och det ser ut att bli blodigt värre. Pressbild

"Insidious: The red door".

Den femte och sista delen av "Insidious"-serien. En långkörare i spök- och demon-genren som hållit en konsekvent låg kvalitet genom åren. Det finns förstås en chans att skådespelaren Patrick Wilson – som spelat familjefarsan sedan starten – kan åstadkomma otippade underverk i sin regidebut. Den som gillar blodstänkt hoppa-till-skräck har möjlighet att ändå få ut något av detta.

TV/STRÖMMAT

"Nothing compares - en film om Sinéad O'Connor" kommer till SVT Play. Pressbild.

"Nothing compares" (9/7, SVT Play)

Artistdokumentär om åren 1987–1993 när den irländska sångerskan Sinéad O'Connor blev en megastjärna. Särskilt med superhitten "Nothing compares 2 u". O'Connors orubblighet för tidens skönhetsnormer och den katolska kyrkan fick till slut etablissemanget att vända sig mot henne på ett obehagligt sätt. Sevärd hyllning till konstens fria tänkare i samma anda som Amy Winehouse-dokumentären "Amy" (2016).

"Last call: When a serial killer stalked queer New York" (9/7, HBO Max).

Dokumentärserie i fyra delar om en seriemördare med New Yorks gayvärld som måltavla, mitt under 90-talets aidskris. True crime baserat på boken med samma namn, som även utforskar hur samhällets homofobi under samma period underlättade mördarens framfart, och hur hbtq–gemenskapen hjälpte till med mordutredningen.

Justina Machado och Alejandro Hernandez i kannibalthrillerkomedin "The horror of Dolores Roach". Pressbild.

"The horror of Dolores Roach" (7/7, Prime Video)

Mörk komedi/thriller baserad på populär podcast med samma namn, vilket skapat en hel del förhandshajp för den här "Sweeney-Todd"-inspirerade metaserien om en massös som försöker överleva i New York efter 16 år i fängelse.

Övriga premiärer:

"van der Valk" (9/7, C More)

Tredje säsongen om kommissarie van der Valk kretsar kring ett mord i Amsterdams museivärld samt en död löparstjärna.

"The afterparty" (12/7, Apple TV+)

Andra säsongen av mordmysterier i olika genreformat, med namnkunniga komiker som Tiffany Haddish och Ken Jeong. Skaparna Chris Miller och Phil Lord vann en Oscar för bästa animerade långfilm med "Spider-man: Into the spider-verse".